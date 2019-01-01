Эрдоган совершит однодневный визит в Москву

18:01 17.01.2019 0 комментариев Турция

Зону безопасности, которую планируется создать на границе с Сирией, будет контролировать Турция.

Об этом заявил пресс-секретарь главы турецкого государства Ибрагим Калын, комментируя идею формирования вдоль турецкой-сирийской границы на севере Сирии буферной зоны, очищенной от террористов, которая обсуждалась в ходе недавнего телефонного разговора президентов Турции и США, передает Анадолу.

Представитель турецкого лидера подчеркнул, что Анкара продолжит повсеместную борьбу с терроризмом и террористическими организациями, избравшими ее в качестве мишени.

По словам Калына, цели Турции в сирийском Идлибе не претерпели изменений и по-прежнему заключаются в обеспечении безопасности имущества и жизней населения данного региона.

Пресс-секретарь подтвердил информацию о том, что 23 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит однодневный визит в Москву.

«Целью визита Эрдогана в РФ, в частности, является координация ситуации, сложившейся после решения США о выводе войск из Сирии. Кроме того, представится возможность детального обсуждения как Сирии, так и вопросов двусторонней повестки дня», - отметил Калын, говоря о повестке дня предстоящих переговоров.

Комментируя тему вывода из Сирии американских подразделений Калын сообщил, что делегация США на прошлой неделе передала турецкой стороне неофициальный документ из 5 пунктов, подтверждающий вывод войск США из Сирии.

Касаясь перспектив развития турецко-американских отношений пресс-секретарь отметил, что «экономические угрозы (со стороны США) остались в прошлом». «Определена новая цель, и мы будем работать над этой позитивной повесткой дня», - добавил Калын.

Также Калын подчеркнул, что закупка Турцией американских ЗРК Patriot не отразится на планах приобретения Анкарой российских С-400. «На наш взгляд, нет никакой связи, корреляции или условий между покупкой систем С-400 и Patriot»,-сказал он. 



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