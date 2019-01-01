В Госдуме считают, что пенсионеров должны содержать родственники, а не государство

17:41 17.01.2019 0 комментариев Россия

Депутат Госдумы и член «Единой России» Александр Карелин раскритиковал смягчение пенсионной реформы, отметив, что россиянам следует перестать быть иждивенцами и начать самостоятельно обеспечивать пожилую родню.

Карелин заявил, что считает должным, чтобы младшее поколение помогало старшему, сообщают Примечания.

«Я должен папе помогать, а не перекладывать это на государство. Призываю прекратить находиться в состоянии иждивенцев», — сказал депутат в интервью «Комсомольской правде».

Слова парламентария раскритиковали интернет-пользователи. «Если бы Карелин работал на заводе, или в шахте, или на Севере, то мыслил бы совершенно по-другому. Получать депутатом по 500 000 в месяц — можно и помогать папе», — написала Марта Дионисьева. «Занятно, когда иждивенцы народа отбирают у него заработанную пенсию и заявляют, что он сидит на шее у государства. Вы там ничего не спутали?» — спросил пользователь pani Walewska. «А Карелин вкалывал на заводе или за прилавком всю жизнь? Вот спортсмены — иждивенцы. Живут на госгранты», — уточнил pupamandrata.

‏В конце августа Карелин полностью поддержал добровольный отказ от пенсионных льгот, которые предусмотрены в парламенте. В беседе с «URA.RU» он заявил о солидарности с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, который призвал отказаться от преференций, чтобы содействовать изменениям в пенсионной системе.



Ещё на эту тему:

08:32 04.10.2018
Скандальный закон о повышении пенсионного возраста, против которого протестовала вся РФ, подписан
11:59 03.09.2018
Более половины россиян заявили о готовности протестовать из-за пенсий если найдутся организаторы
17:09 20.12.2017
Накопительные пенсии россиян не «разморозят» до 2020 года
13:31 27.10.2017
Пенсионные накопления россиян снова заморозят
11:45 20.10.2017
Пенсионер попросил у Путина гроб
13:00 12.09.2017
В России будут сокращаться пенсии
13:06 20.07.2017
Россия вошла в ТОП-5 худших стран для пенсионеров
12:05 30.05.2017
СМИ: Пенсионную реформу в РФ заморозили до выборов президента
08:57 26.05.2017
Российские пенсии могут сократиться на треть
10:57 16.05.2017
"Если бы не дети, с голоду бы подохла": пенсионеры из разных городов России о пенсиях / Видео
16:14 01.02.2017
Правительство России решило повысить пенсионный возраст
11:51 16.01.2017
Минтруд России предложил ограничить способы перевода накоплений из ПФР
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:41 16.01.2019
Азербайджан примет участие в новом трехстороннем саммите
17:37 14.01.2019
Страны ОПЕК+ проведут нефтяные переговоры в Баку
18:57 10.01.2019
В Азербайджане проходит общественная кампания в поддержку арестованного блогера
13:31 04.01.2019
Обнародован прогнозируемый объем добычи нефти на сухопутных месторождениях Азербайджана в 2019 г
Все новости страны
Армения Армения
13:30 14.01.2019
Президент Вірменії призначив Пашиняна прем'єр-міністром
12:15 14.01.2019
Новоизбранный парламент Армении начал свою работу
15:51 08.01.2019
Правительство Армении и "Газпром Армения" запускают новые переговоры
14:31 04.01.2019
Опубликована шкала взносов стран-участниц в бюджет ООН. Армения и Грузия - платят меньше всех
Все новости страны
Болгария Болгария
17:33 11.01.2019
Кабмин Болгарии дал "зеленый свет" переговорам с США по F-16
17:17 09.01.2019
Болгарія розпочне переговори з США про купівлю винищувачів F-16
08:27 08.01.2019
Болгарського бізнесмена обвинувачують у лобіюванні інтересів РФ
15:31 04.01.2019
Все больше россиян продают свою недвижимость в Болгарии
Все новости страны
Греция Греция
09:21 17.01.2019
Уряд Греції отримав вотум довіри в парламенті
11:11 15.01.2019
МЗС Греції просить Росію не втручатися в її внутрішні справи через угоду з Македонією
09:24 15.01.2019
Протести у Греції: вчителі побилися з поліцією вдруге за тиждень / Фото
08:21 14.01.2019
Прем'єр Греції ініціює вотум довіри його урядові
Все новости страны
Грузия Грузия
13:39 08.01.2019
Столицы Грузии и Турции свяжут регулярные авиарейсы
16:39 04.01.2019
Грузия заработала 3 млрд долларов на международном туризме
17:01 27.12.2018
Грузия, Молдова и Украина осудили военную агрессию России против Украины в Керченском проливе и Азовском море
16:33 21.12.2018
Німеччина виділить Грузії 500 тисяч євро в рамках програми НАТО
Все новости страны
Молдова Молдова
18:21 17.01.2019
Молдова стала частью регионального проекта стоимостью более 13 млрд евро
10:21 17.01.2019
Приднестровская «оборона» не обнаружила самолет США, который облетел территорию сепаратистов
13:01 16.01.2019
Придністров'я відкриває представництво в РФ на чолі з ватажком "ДНР"
17:52 15.01.2019
Американський літак-розвідник млниторив територію невизнаного Придністров'я / Карта
Все новости страны
Россия Россия
20:41 17.01.2019
В России сдвинули вправо" создание глубоководного водолазного комплекса
19:21 17.01.2019
Голова Військового комітету НАТО назвав головними викликами Росію і тероризм
17:41 17.01.2019
В Госдуме считают, что пенсионеров должны содержать родственники, а не государство
08:41 17.01.2019
США визнали пропозиції Росії щодо ДРСМД такими, що не піддаються перевірці
Все новости страны
Румыния Румыния
15:01 16.01.2019
13 країн ЄС підтримали пропозицію Румунії, яка ускладнить будівництво Північного потоку-2
09:21 16.01.2019
Президент Румунії вважає, що приєднання до Шенгенської зони покращить безпеку
19:11 15.01.2019
Председательствующая в ЕС Румыния готовит удар по газопроводу Путина в обход Украины
08:22 15.01.2019
У Румунії двох екс-прокурорів звинувачують у створенні злочинного угрупування
Все новости страны
Турция Турция
18:01 17.01.2019
Эрдоган совершит однодневный визит в Москву
16:41 17.01.2019
Ердоган закликав до перегляду Дейтонських мирних угод щодо Боснії
11:01 16.01.2019
Дамаск осудил намерения Турции создать буферную зону на севере Сирии
18:30 15.01.2019
Турция создаст буферную зону в Сирии
Все новости страны
Украина Украина
21:01 17.01.2019
На відкритті ЦНАП у Новоолексіївці будуть присутні Мустафа Джемілев та посол Чеської Республіки
20:21 17.01.2019
ВМС Украины закончили второй этап подготовки экипажей катеров типа «Island»
20:01 17.01.2019
Сирийский друг Путина собрался посетить оккупированный Крым - СМИ
19:41 17.01.2019
РФ запропонувала відкласти обмін документами по справі Сенцова після закінчення судового розгляду про російсьу анексію Криму
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс