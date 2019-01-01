Депутат Госдумы и член «Единой России» Александр Карелин раскритиковал смягчение пенсионной реформы, отметив, что россиянам следует перестать быть иждивенцами и начать самостоятельно обеспечивать пожилую родню.

Карелин заявил, что считает должным, чтобы младшее поколение помогало старшему, сообщают Примечания.

«Я должен папе помогать, а не перекладывать это на государство. Призываю прекратить находиться в состоянии иждивенцев», — сказал депутат в интервью «Комсомольской правде».

Слова парламентария раскритиковали интернет-пользователи. «Если бы Карелин работал на заводе, или в шахте, или на Севере, то мыслил бы совершенно по-другому. Получать депутатом по 500 000 в месяц — можно и помогать папе», — написала Марта Дионисьева. «Занятно, когда иждивенцы народа отбирают у него заработанную пенсию и заявляют, что он сидит на шее у государства. Вы там ничего не спутали?» — спросил пользователь pani Walewska. «А Карелин вкалывал на заводе или за прилавком всю жизнь? Вот спортсмены — иждивенцы. Живут на госгранты», — уточнил pupamandrata.

‏В конце августа Карелин полностью поддержал добровольный отказ от пенсионных льгот, которые предусмотрены в парламенте. В беседе с «URA.RU» он заявил о солидарности с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, который призвал отказаться от преференций, чтобы содействовать изменениям в пенсионной системе.