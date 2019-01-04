Российские кадеты съедутся на Александровский бал в оккупированную Ялту
|17:21 17.01.2019
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|Крым
Александровский бал в преддверии столетия основания Массандровского отделения "Крымского кадетского корпуса" впервые состоится в Ялте.
Участниками бала станут кадеты со всей России, пишет Крыминформ со ссылкой на организаторов бала.
«В будущем году исполнится 100 лет со дня основания Массандровского отделения Крымского кадетского корпуса, чьи выпускники – на самых ярких страницах истории России. В преддверии юбилея кадетского движения в Крыму 18-19 февраля 2019 года в гостинице «Ялта-Интурист» состоится научно-практическая конференция, посвященная кадетам, и Александровский бал, – сообщила организатор Анна Корякова. – На бал съедутся кадеты из разных городов России, их встретят кадеты Ялты».
Она добавила, что участникам конференции и кадетского бала станут также представители "органов власти" разных уровней, научных и общественных организаций.
По словам Коряковой, организаторы намерены возродить кадетское движение оккупированного Россией Крыма.
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