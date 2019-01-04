В 2019 році Москва виділяє для розвитку окупованих територій 152 млрд рублів.



В 2018 році в окупованому РФ Криму було введено в експлуатацію 70 об’єктів так званої Федеральної цільової програми соціально-економічного розвитку півострову (ФЦП).

Про це пише російське видання «Коммерсантъ», повідомляє Главком.



В той час у окупованому Севастополі за минулий рік ввели в дію 11 об’єктів. При цьому так звана влада анексованого Криму заявляє про те, що було освоєно 93% виділених коштів. В той же час в Севастополі даний показник складає лише 60-70%. Окупований Крим на 4% краще справився із реалізацією ФЦП в 2018 році чим в 2017 році. Проте на 3% гірше, ніж в 2016 році.



У абсолютних показниках минулого року в окупованому Криму було освоєно найбільше коштів – 64,9 млрд рублів проти 50 млрд рублів в 2017 та 15 млрд рублів в 2016 році.



Всього ж на окупованих територіях в рамках ФЦП реалізується 418 проектів. Основною причиною проблем у рамках реалізації ФЦП в анексованих Криму і Севастополі є помилки, які були допущені іще на стадії проектування і планування. Окрім того «федеральна влада» виділяла кошти на проекти лише в кінці літа.



На 2019 рік РФ виділила 152 млрд рублів на соціально-економічний розвиток окупованих територій. Із них 91 млрд рублів отримає анексований український Крим, 18 млрд рублів Севастополь, а решта піде на об’єкти федерального значення, такі як траса «Таврида».