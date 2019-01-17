Для Гааги: В оккупированном Крыму представили издание о "референдуме 2014" года и "выборах"
|16:01 17.01.2019
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|Крым
В т.н. "избирательной комиссии" оккупированного Крыма состоялась презентация информационно-аналитического издания: «Общекрымский референдум 16 марта 2014 года и выборы в Республике Крым 2014-2018 годов».
Об этом сообщает информационне агентство Новости Крыма.
По словам "главы кизбиркома" оккупированного Крыма Михаила Малышева, в сборнике собрана и представлена информация об избирательных кампаниях, о результатах выборов, проходивших на аннексированном полуострове с 2014 года.
«Сборник состоит из семи тематических частей. Первая часть рассказывает о подготовке и проведении референдума 2014 года. Также в книге изложена информация об избирательных кампаниях, которые были проведены в Крыму в период с 2014 по 2018 год. И, наконец, думские выборы и выборы Президента России. Всего за четыре года в Крыму проведено 268 основных и 30 дополнительных выборов», — сказал Малышев.
Председатель "избиркома Крыма" считает, что этот сборник весьма необходим и будет использоваться политическими партиями и избирательными комиссиями: «В работе он будет крайне необходим, в том числе при проведении выборов 2019 года».
В сборнике представлена сканированная копия протокола комиссии Автономной Республики Крым по проведению общекрымского референдума 2014 года..
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