На въезде в оккупированный Крым ФСБ задержала украинца

15:41 17.01.2019 0 комментариев Крым

Федеральная служба безопасности (ФСБ) по оккупированному Крыму утверждает, что на российском пункте пропуска "Джанкой" на въезде в Крым задержан гражданин Украины.

По информайии ФСБ оккупантов украинец находится в российском федеральном розыске, передают События Крыма

Как проинформировали в пресс-службе ведомства, молодой человек 1996 года рождения был объявлен в федеральный розыск по подозрению в мошенничестве. По данным оккупационного ведомства, украинца арестовали.

Комментариев адвоката или родственников задержанного на данный момент нет.



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