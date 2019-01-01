На въезде в оккупированный Крым ФСБ задержала украинца
|15:41 17.01.2019
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|Крым
Федеральная служба безопасности (ФСБ) по оккупированному Крыму утверждает, что на российском пункте пропуска "Джанкой" на въезде в Крым задержан гражданин Украины.
По информайии ФСБ оккупантов украинец находится в российском федеральном розыске, передают События Крыма.
Как проинформировали в пресс-службе ведомства, молодой человек 1996 года рождения был объявлен в федеральный розыск по подозрению в мошенничестве. По данным оккупационного ведомства, украинца арестовали.
Комментариев адвоката или родственников задержанного на данный момент нет.
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