Оккупированный Крым начинает "парад непризнанных территорий" - первыми станут "ДНР" и "ЛНР"
|15:01 17.01.2019
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|Крым
Оккупированный Крым заключит "межпарламентское" соглашение с самопровозглашенными Донецкой и Луганской "народными республиками".
Об этом сообщил депутат Госдумы от оккупированного Крыма Андрей Козенко, передает Объектив со ссылкой на РИА Новости.
По его словам, подписание состоится в рамках предстоящего в четверг визита "официальных делегаций народных республик" в оккупированный Крым.
Ранее Козенко сообщил, что в состав делегаций войдут "глава" "ДНР" Денис Пушилин, "председатель парламента" "ДНР" Владимир Бидёвка, спикер "парламента" "ЛНР" Денис Мирошниченко и "министр иностранных дел" "ЛНР" Владислав Дейнего.
"Межпарламентское соглашение - это первое соглашение подобного рода. Крым станет первым субъектом РФ, который подпишет официальное межпарламентское соглашение с Народными советами республик Донбасса" - сказал Козенко.
Кроме того, по его словам, также планируется подписание побратимских соглашений между городами Ялта и Луганск (ЛНР), Керчь и Макеевка (ДНР).
"Депутат" подчеркнул, что все мероприятия пройдут под эгидой интеграционного комитета "Россия-Донбасс".
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