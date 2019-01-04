Оккупированный Крым заключит "межпарламентское" соглашение с самопровозглашенными Донецкой и Луганской "народными республиками".

Об этом сообщил депутат Госдумы от оккупированного Крыма Андрей Козенко, передает Объектив со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, подписание состоится в рамках предстоящего в четверг визита "официальных делегаций народных республик" в оккупированный Крым.

Ранее Козенко сообщил, что в состав делегаций войдут "глава" "ДНР" Денис Пушилин, "председатель парламента" "ДНР" Владимир Бидёвка, спикер "парламента" "ЛНР" Денис Мирошниченко и "министр иностранных дел" "ЛНР" Владислав Дейнего.

"Межпарламентское соглашение - это первое соглашение подобного рода. Крым станет первым субъектом РФ, который подпишет официальное межпарламентское соглашение с Народными советами республик Донбасса" - сказал Козенко.

Кроме того, по его словам, также планируется подписание побратимских соглашений между городами Ялта и Луганск (ЛНР), Керчь и Макеевка (ДНР).

"Депутат" подчеркнул, что все мероприятия пройдут под эгидой интеграционного комитета "Россия-Донбасс".

