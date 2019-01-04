Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предоставляющий рыбохозяйственным предприятиям оккупированных Крыма и Севастополя право пользоваться рыбоводными участками без проведения торгов.

Речь идет о предприятиях, получивших разрешения на свою деятельность до аннексии Крыма Россией, сообщает ТАСС

Согласно ныне действующему законодательству, рыбохозяйственные предприятия, добросовестно исполнившие обязательства по договору пользования рыбоводным участком, имеют право на продление договора об аренде без торгов при условии внесения соответствующей платы. Данная норма действует на всей территории России, за исключением оккупированных Крыма и Севастополя.

Сообщается, что до принятия этого закона, хозяйства, работающие на территории оккупированных Крыма и Севастополя, не могли переоформить свои документы на осуществление аквакультуры, что ставило их в неравные конкурентные условия.

Принятый закон предусматривает, что рыбоводные хозяйства - юрлица и ИП, работающие в соответствии с документами, выданными госорганами Украины и Автономной Республики Крым до аннексии Крыма Россией, наделяются правом на заключение до 1 января 2020 года договора пользования рыбоводным участком на новый срок без проведения торгов (конкурсов, аукционов).

Ко второму чтению была одобрена одна поправка, согласно которой норма распространяется на поверхностные водные объекты на территории оккупированных Крыма и Севастополя и прилегающие к ним поверхностные водные объекты.