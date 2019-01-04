Инженерный полк ЧФ России в оккупированном Крыму провел учения
|14:41 17.01.2019
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|Крым
Отдельный морской инженерный полк Черноморского флота страны-агрессора провел учения по обеспечению военнослужащих в пункте базирования электричеством и водой.
Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота РФ, передает Крыминформ.
В сообщении пресс-службы сказано, что личный состав полка отработал действия по применению передвижных электростанций АД-100 на базе автомобилей «Урал» и «Камаз» для восстановления электропитания на стоящих у причала кораблях и судах обеспечения после условного повреждения причального фронта.
Учения проходили на территории пункта базирования сил флота в поселке Новоозёрное (Евпатория). Военные инженеры также обеспечили пункт базирования питьевой водой при помощи станции комплексной очистки воды СКО-10.
По данным пресс-службы, в соответствии с планом учения военнослужащие осуществили переправу техники и военнослужащих инженерного полка через залив Донузлав с использованием плавающих транспортёров ПТС. В ходе учения для имитации действий условного противника были применены холостые боеприпасы и пиротехнические средства.
Всего в мероприятии было задействовано более 200 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники.
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