Отдельный морской инженерный полк Черноморского флота страны-агрессора провел учения по обеспечению военнослужащих в пункте базирования электричеством и водой.

Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота РФ, передает Крыминформ.

В сообщении пресс-службы сказано, что личный состав полка отработал действия по применению передвижных электростанций АД-100 на базе автомобилей «Урал» и «Камаз» для восстановления электропитания на стоящих у причала кораблях и судах обеспечения после условного повреждения причального фронта.

Учения проходили на территории пункта базирования сил флота в поселке Новоозёрное (Евпатория). Военные инженеры также обеспечили пункт базирования питьевой водой при помощи станции комплексной очистки воды СКО-10.

По данным пресс-службы, в соответствии с планом учения военнослужащие осуществили переправу техники и военнослужащих инженерного полка через залив Донузлав с использованием плавающих транспортёров ПТС. В ходе учения для имитации действий условного противника были применены холостые боеприпасы и пиротехнические средства.

Всего в мероприятии было задействовано более 200 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники.