Станом на сьогодні Російській Федерації нарахований борг розміром $5 мільйонів рішення Арбітражного суду в Парижі про компенсацію РФ збитків Ощадбанку в зв'язку з втраченими в окупованому Криму інвестиціями.

Про це в ефірі Радіо НВ заявив голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.

"Якщо брати [відлік] з моменту, коли було винесено судове рішення, до сьогоднішнього дня, вже було нараховано $5 мільйонів - немаленькі гроші", - сказав він.

Відповідне рішення суду про компенсацію Росією збитків фінустанови він назвав "історичним".

26 листопада 2018 року Арбітражний суд в Парижі задовольнив позов державного Ощадбанку і прийняв рішення про стягнення з Росії $1,3 млрд в рамках компенсації збитків, завданих в результаті анексії Криму з боку РФ.

Борг Російської Федерації за позовом Ощадбанку про компенсацію збитків щодня зростає на $97 тисяч.