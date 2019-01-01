На сьогодні Росії нараховано $5 мільйонів боргу за позовом Ощадбанку в зв'язку з втраченими в окупованому Криму інвестиціями
|14:01 17.01.2019
|0 комментариев
|Крым
Станом на сьогодні Російській Федерації нарахований борг розміром $5 мільйонів рішення Арбітражного суду в Парижі про компенсацію РФ збитків Ощадбанку в зв'язку з втраченими в окупованому Криму інвестиціями.
Про це в ефірі Радіо НВ заявив голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.
"Якщо брати [відлік] з моменту, коли було винесено судове рішення, до сьогоднішнього дня, вже було нараховано $5 мільйонів - немаленькі гроші", - сказав він.
Відповідне рішення суду про компенсацію Росією збитків фінустанови він назвав "історичним".
26 листопада 2018 року Арбітражний суд в Парижі задовольнив позов державного Ощадбанку і прийняв рішення про стягнення з Росії $1,3 млрд в рамках компенсації збитків, завданих в результаті анексії Криму з боку РФ.
Борг Російської Федерації за позовом Ощадбанку про компенсацію збитків щодня зростає на $97 тисяч.
Ещё на эту тему:
Росія розширила санкції проти України
Національний банк України ухвалив рішення ліквкідувати «дочку» російського державного банку «ВТБ»
Кабмін України розширить санкції проти компаній та осіб, пов'язаних з окупованим Кримом
В неудачах российской ядерной "Булавы" обвинили Украину
Украина передала НАТО два доклада о российских наемниках
В России отказались от ракеты Союз-ФГ: не нашли чем заменить украинские комплектующие
"Дочка" российского "ВТБ-Банка" лишилась лицензии в Украине
Украина вводит "план Б" по "Северному потоку - 2"