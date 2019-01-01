На сьогодні Росії нараховано $5 мільйонів боргу за позовом Ощадбанку в зв'язку з втраченими в окупованому Криму інвестиціями

14:01 17.01.2019 0 комментариев Крым

Станом на сьогодні Російській Федерації нарахований борг розміром $5 мільйонів рішення Арбітражного суду в Парижі про компенсацію РФ збитків Ощадбанку в зв'язку з втраченими в окупованому Криму інвестиціями.

Про це в ефірі Радіо НВ заявив голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.

"Якщо брати [відлік] з моменту, коли було винесено судове рішення, до сьогоднішнього дня, вже було нараховано $5 мільйонів - немаленькі гроші", - сказав він.

Відповідне рішення суду про компенсацію Росією збитків фінустанови він назвав "історичним".

26 листопада 2018 року Арбітражний суд в Парижі задовольнив позов державного Ощадбанку і прийняв рішення про стягнення з Росії $1,3 млрд в рамках компенсації збитків, завданих в результаті анексії Криму з боку РФ.

Борг Російської Федерації за позовом Ощадбанку про компенсацію збитків щодня зростає на $97 тисяч.



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