В России сообщили о медобследовании заключенного в крымском СИЗО украинца
|14:21 17.01.2019
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|Крым
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой ответ на ее запрос о состоянии здоровья гражданина Украины Кезима Аметова.
Аметов содержится в СИЗО оккупированного Крыма. По данным российских правозащитников, состояние здоровья заключенного удовлетворительное, в стационарном лечении он не нуждается, передает ТАСС.
Как говорится в ответе председателя СПЧ Михаила Федотова, Аметов находится в СИЗО-1 оккупированного Крыма с декабря 2017 года и "состоит под наблюдением медицинских работников учреждения". Заключенный пожаловался на ухудшение зрения и боли в левом колене.
"3 декабря 2018 года Аметову проведено рентгенологическое исследование левого коленного сустава, 5 декабря проведены консультации врача-хирурга и врача-офтальмолога", - говорится в письме. Федотов отметил, что хирург не выявил травматических изменений, а офтальмолог дал Аметову рекомендации по дальнейшему наблюдению.
"В стационарном лечении, в том числе в условиях учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения, Аметов не нуждается. За период содержания в СИЗО-1 травм и телесных повреждений в медицинской документации Аметова не зафиксировано", - подчеркивается в документе.
Состояние здоровья заключенного оценивается как удовлетворительное, указано в письме. При этом СПЧ направил во ФСИН РФ дополнительный запрос в связи с повторным обращением Денисовой о проблемах со здоровьем Аметова.
На сайте СПЧ отмечается, что Совет "продолжает диалог с украинским омбудсменом по вопросам защиты прав россиян и украинцев, находящихся в местах принудительного содержания" и следит за состоянием здоровья и условиями содержания Кезима Аметова, Эдема Бекирова и Владимира Дудки.
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