Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой ответ на ее запрос о состоянии здоровья гражданина Украины Кезима Аметова.

Аметов содержится в СИЗО оккупированного Крыма. По данным российских правозащитников, состояние здоровья заключенного удовлетворительное, в стационарном лечении он не нуждается, передает ТАСС.

Как говорится в ответе председателя СПЧ Михаила Федотова, Аметов находится в СИЗО-1 оккупированного Крыма с декабря 2017 года и "состоит под наблюдением медицинских работников учреждения". Заключенный пожаловался на ухудшение зрения и боли в левом колене.

"3 декабря 2018 года Аметову проведено рентгенологическое исследование левого коленного сустава, 5 декабря проведены консультации врача-хирурга и врача-офтальмолога", - говорится в письме. Федотов отметил, что хирург не выявил травматических изменений, а офтальмолог дал Аметову рекомендации по дальнейшему наблюдению.

"В стационарном лечении, в том числе в условиях учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения, Аметов не нуждается. За период содержания в СИЗО-1 травм и телесных повреждений в медицинской документации Аметова не зафиксировано", - подчеркивается в документе.

Состояние здоровья заключенного оценивается как удовлетворительное, указано в письме. При этом СПЧ направил во ФСИН РФ дополнительный запрос в связи с повторным обращением Денисовой о проблемах со здоровьем Аметова.

На сайте СПЧ отмечается, что Совет "продолжает диалог с украинским омбудсменом по вопросам защиты прав россиян и украинцев, находящихся в местах принудительного содержания" и следит за состоянием здоровья и условиями содержания Кезима Аметова, Эдема Бекирова и Владимира Дудки.