Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №9122, который позволит Министерству обороны Украины напрямую закупать импортную военную продукцию.

За соответствующий закон"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об осуществлении закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту" проголосовали 236 народных депутатов, сообщает ZN,UA.

Закон предусматривает возможность для государственного заказчика по государственному оборонному заказу, по решению Кабинета министров, получить полномочия осуществлять импорт товаров военного назначения и товаров, содержащих сведения, которые составляют государственную тайну.

За основу проект закона №9122 о внесении соответствующих изменений в законодательство Верховная Рада проголосовала 20 декабря. Тогда автор законопроекта, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник заявил, что закон упростит передачу техники, вооружения и боеприпасов для украинской армии по программе США в сфере обороны и безопасности

"Критическим условием реализации этих расходов являются полномочия Министерства обороны получать напрямую такую продукцию, без привлечения посредничества компаний-спецэкспортеров Укроборнпрома", - сказал он.

Совет национальной безопасности и обороны на заседании 26 декабря утвердил оновные показатели Государственного оборонного заказа на 2019-2021 годы. В частности на 2019 год в госбюджете предусмотрено увеличение финансирования задач обороны и безопасности предусмотрено 212 млрд грн, что составляет 5,37% валового внутреннего продукта.