Морская администрация назначила капитанов шести морпортов

13:21 17.01.2019 0 комментариев Украина

Государственная служба морского и речного транспорта (Морская администрация) назначила первых шести капитанов морских портов Украины, отобранных на кадровом конкурсе.

Об этом сообщила пресс-служба Морской администрации, передают Порты Украины.

В частности, служебные удостоверения вручены капитану Мариупольского морского порта Евгению Бузевскому, Одесского морского порта Кириллу Цюпко, Херсонского морского порта Юрию Яцко, начальнику отдела контроля (надзора) за безопасностью судоходства на морском и речном транспорте в Черноморском морском порту — капитану Черноморского морского порта Александру Цимбалюку, начальнику отдела государственного контроля (надзора) за безопасностью судоходства и дипломно-паспортных и административных услуг в сфере водного транспорта в Измаильском морском порту — капитану Измаильского морского порта Михаилу Тихонову и начальнику отдела контроля (надзора) за безопасностью судоходства на морском и речном транспорте в Ренийском морском порту — капитану Ренийского морского порта Сергею Чабанюку.

Приветствуя новоназначенных госслужащих, председатель Морской администрации Дмитрий Петренко отметил, что сегодня создается современная модель организации отечественного судоходного бизнеса. «Поскольку порты принадлежат государству, капитан морского порта — лицо государства, его визитная карточка. Убежден, что высокий профессионализм, работа с мировыми требованиями и тенденциями в сфере безопасности мореплавания — основа и залог эффективной и результативной работы», — подчеркнул он.

В ноябре 2018 года Морская администрация в сотрудничестве с Национальным агентством государственной службы объявила конкурс на занятие вакантных должностей капитанов 13 морских портов Украины.

Конкурсы проходили в три этапа: тестирование, решение ситуационных задач, собеседование. При отборе кандидата на занятие вакантной должности госслужбы проводилась оценка профессиональной компетентности, личных достижений, знаний, умений и навыков, моральных и деловых качеств. При этом были соблюдены принципы обеспечения равного доступа политической беспристрастности, законности, доверия общества, недискриминации, прозрачности, добропорядочности, надежности и соответствия методов тестирования, согласованности применения методов тестирования, эффективного и справедливого процесса отбора.

К работе конкурсной комиссии на завершающем этапе привлекаются эксперты в соответствующей сфере с целью помощи в оценке профессионального соответствия кандидатов.



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