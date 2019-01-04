По состоянию на 3 января 2019 года на территории оккупированного Крыма и в Российской Федерации незаконно удерживают около 70 граждан Украины.

Об этом сообщили 16 января в украинском Министерстве иностранных дел в ответ на запрос издания "ГОРДОН".



"По состоянию на 3 января 2019 года на территории РФ незаконно удерживается не менее 30 граждан Украины, на временно оккупированных территориях АР Крым и города Севастополя – более 40", – сказано в ответе.



Отмечается, что "информация о количестве граждан Украины, которые незаконно удерживаются РФ по политическим мотивам, не является постоянной, ведь соответствующие списки постоянно обновляются с учетом новых приговоров и задержаний, а также изменений места содержания".



В МИД Украины сообщили, что в течение ноября – декабря 2018 года минимум 13 человек были переведены с временно оккупированной территории Крыма в Россию РФ и наоборот.



20 мая 2018 года спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщала, что в России по политическим мотивам удерживаются 24 украинца, а в оккупированном Крыму – более 40. 25 июня 2018 года глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что на Донбассе удерживают 113 украинских заложников.