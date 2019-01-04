МИД: По состоянию на 3 января в России незаконно удерживают 30 граждан Украины, в оккупированном Крыму – более 40
|12:41 17.01.2019
|0 комментариев
|Крым
По состоянию на 3 января 2019 года на территории оккупированного Крыма и в Российской Федерации незаконно удерживают около 70 граждан Украины.
Об этом сообщили 16 января в украинском Министерстве иностранных дел в ответ на запрос издания "ГОРДОН".
"По состоянию на 3 января 2019 года на территории РФ незаконно удерживается не менее 30 граждан Украины, на временно оккупированных территориях АР Крым и города Севастополя – более 40", – сказано в ответе.
Отмечается, что "информация о количестве граждан Украины, которые незаконно удерживаются РФ по политическим мотивам, не является постоянной, ведь соответствующие списки постоянно обновляются с учетом новых приговоров и задержаний, а также изменений места содержания".
В МИД Украины сообщили, что в течение ноября – декабря 2018 года минимум 13 человек были переведены с временно оккупированной территории Крыма в Россию РФ и наоборот.
20 мая 2018 года спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщала, что в России по политическим мотивам удерживаются 24 украинца, а в оккупированном Крыму – более 40. 25 июня 2018 года глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что на Донбассе удерживают 113 украинских заложников.
Ещё на эту тему:
Для Гааги: В оккупированном Крыму представили издание о "референдуме 2014" года и "выборах"
Госдума отменила торги для пользования рыбоводными участками в оккупированном Крыму
Оккупированный Крым начинает "парад непризнанных территорий" - первыми станут "ДНР" и "ЛНР"
Крим може повторити долю Прибалтики в СРСР – екс-посол США
Из Севастополя в Сирию отправят судно со стройматериалами / Фото
Денисова: В деле украинских моряков Суд примет решения, которые нужны Путину / Видео
В Кремле допускают проведение "референдума" на Курильских островах для легитимизации аннексии Крыма
СБУ задержала наемника ФСБ из Крыма, который готовил теракты на выборы в Украине / Фото
О возможных планах россиян в Азовском и Черном морях