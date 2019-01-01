17 января Оболонский райсуд города Киева рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего депутата Севастопольского городского совета Сергея Бурштейна.

Бурштейн обвиняется по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины – «Государственная измена», сообщает Черноморская безопасность со ссылкой напубликацию в соцсети инициативы «Крымский процесс».

По сведениям «Крымского процесса» обвинение представляет прокуратура АРК. В основу обвинения легли факты участия Сергея Бурштейна в голосовании «за незаконные решения про обращение к Российской Федерации с предложением принятия города Севастополь в состав Российской Федерации, а также за переименования Севастопольской городского совета в «Законодательное собрания города Севастополь».

«Судить Бурштейна будут заочно, так как обвиняемый скрывается от суда на территории Крымского полуострова», - сообщается в посте.

Напомним, Сергей Бурштейн, гражданин Украины (родился 25 сентября 1955 г., Севастополь), с 2002 года депутат городского совета города Севастополя.

В 2014 году являлся депутатом Севастопольского городского совета от партии регионов, был членом постоянной комиссии по вопросам молодежи, спорта, культуры и туризма.

Известен скандалами в связи с "дерибаном" земли в Национальном заповеднике «Херсонес».

На данный момент проживает на территории оккупированного Крыма, является членом российской политической партии «ЛДПР».