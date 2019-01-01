Антироссийские санкции, введенные Европой и США, являются действенным инструментом против государства-агрессора.

Такое мнение выразил эксперт общественной организации «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко на конференции «Пять лет оккупации Крыма: прогнозы, реальность, вызовы», которая состоялась, 16 января в Киеве, сообщает QHA.

По мнению Клименко, после того как мир убедился в действенности санкций во время «Керченского кризиса», необходимо и дальше усиливать давление на Россию при помощи санкций.

Нам необходимо сейчас добавлять в американские, европейские санкционные списки – фамилии, названия предприятий.. Сегодня всю Россию можно подвести уже под крымские санкции и это санкции не по Минским соглашениям – это крымские санкции, которые будут существовать пока есть оккупация Крыма. Они железобетонные.

«Санкционный потенциал пока что реализован на один процент», — считает Андрей Клименко

По мнению председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, оккупация Крыма – это вызов, который несет угрозу самому существованию украинского государства.

Для ощутимой устойчивости украинского государства мы сейчас имеем задачу

вступления в НАТО, вступления в Европейский Союз и закрепление этого Конституцией Украины. И кроме того нам небходимо продолжить выполнение задачи переформатирования ныне существующей Автономной Республики Крым в Крымскотатарскую национально-территориальную автономию в составе украинского государства.

Конференция была организована Меджлисом крымскотатарского народа, Восточноевропейским Институтом Развития при содействии нидерландского Bureau de Helling.