Новый десантно-штурмовой полк в оккупированном Крыму подготовят к высадке в любом регионе мира

12:01 17.01.2019 0 комментариев Крым

Минобороны России проводит масштабную реформу Воздушно-десантных войск, которая серьезно изменит стоящие перед ними задачи. 

Военные отходят от концепции использования массированного десанта в тылу противника и превращают этот род войск в силы глобального удара, сообщает издание Известия.
 
Части и соединения ВДВ будут реорганизованыя и переоснащены так, чтобы быть в состоянии оперативно прибыть в любой регион мира, создать там базу и держать под контролем большую территорию. Войска получат подразделения на колесных боевых машинах, собственные танковые силы и армейскую авиацию.

Так, в составе ВДВ появятся аэромобильных подразделений, которые десантируются вертолетным способом. При этом сообщается, что десантники впервые получат собственную авиацию. 
Численность Воздушно-десантных войск будет увеличена.  В ближайшее время будет сформирован новый десантно-штурмовой полк в оккупированном Крыму.
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 Сейчас в ВДВ существенно расширяется парк боевой техники, сообщили в Минобороны. В десантно-штурмовых бригадах уже заменена вся колесная техника, появились бронеавтомобили «Рысь» и «Тайфун-ВДВ», собственные танковые подразделения.

В Минобороны сообщили, что в настоящее время концепция развития ВДВ принята, ее реализация начнется уже в нынешнем году.

Опытной площадкой станет 31-я десантно-штурмовая бригада (ДШБр) — это экспериментальное соединение, на котором обкатываются новая штатная структура и тактика применения воздушного десанта. ДШБр состоит из двух аэромобильных батальонов, которые передвигаются на вертолетах, а также подразделений обеспечения. 

В состав авиагруппы 31-й ДШБр входят две эскадрильи транспортных вертолетов Ми-8,  две эскадрильи транспортных вертолетов Ми-26 (летчики называют их «коровами»), а также эскадрильи ударных вертолетов.

31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая Ордена Кутузова 2-й степени бригада  — воинское формирование Воздушно-десантных войск Вооружённых Сил РФ. Условное наименование — Войсковая часть № 73612 (в/ч 73612). Дислоцирована в городе Ульяновске (посёлок Поливно).

31-я одшбр участвовала в боевых действиях на территории Чечни. Сводная батальонная тактическая группа 31-я одшбр участвовала в вооружённом конфликте в Южной Осетии в августе 2008 года. В 2014 году российские военнослужащие были взяты в плен в зоне боевых действий на востоке Украины поблизости от города Иловайск (у села Многополье и в селе Червоносельское Амросиевскоого района Донецкой области Украины). 

 



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