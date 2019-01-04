Воздушно-космические силы РФ проведут 14 масштабных акций "Служба по контракту - твой выбор" с участием авиационных групп высшего пилотажа.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Мероприятия будут организованы в 14 городах в различных регионах на территории четырех военных округов от Калининградской области до Хабаровского края, включая Крым, Краснодарский край, Поволжье, Урал, Дальний Восток и другие регионы", - говорится в сообщении.

Первые полеты в рамках акции в 2019 году пройдут на истребителях Су-35С 20 января в Великом Новгороде на мероприятии в честь 75-летия освобождения города от немецких захватчиков. "Летчики Воздушно-космических сил выполнят полеты на четырех новейших многоцелевых истребителях Су-35С, продемонстрируют элементы ближнего маневренного воздушного боя, включая такие фигуры, как "крюк", "узел", "крыша" и другие", - отметили в Минобороны.