В оккупированном Крыму с помощью высшего пилотажа будут заманивать на службу по контракту
|11:21 17.01.2019
|0 комментариев
|Крым
Воздушно-космические силы РФ проведут 14 масштабных акций "Служба по контракту - твой выбор" с участием авиационных групп высшего пилотажа.
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Мероприятия будут организованы в 14 городах в различных регионах на территории четырех военных округов от Калининградской области до Хабаровского края, включая Крым, Краснодарский край, Поволжье, Урал, Дальний Восток и другие регионы", - говорится в сообщении.
Первые полеты в рамках акции в 2019 году пройдут на истребителях Су-35С 20 января в Великом Новгороде на мероприятии в честь 75-летия освобождения города от немецких захватчиков. "Летчики Воздушно-космических сил выполнят полеты на четырех новейших многоцелевых истребителях Су-35С, продемонстрируют элементы ближнего маневренного воздушного боя, включая такие фигуры, как "крюк", "узел", "крыша" и другие", - отметили в Минобороны.
Ещё на эту тему:
Инженерный полк ЧФ России в оккупированном Крыму провел учения
Новый десантно-штурмовой полк в оккупированном Крыму подготовят к высадке в любом регионе мира
Місія ЄС оцінить наслідки ескалації на Азові
Армейский корпус ЧФ оккупантов проводит учения на полигонах Крыма
Военнослужащие РФ в Черном море отработали ракетные удары по кораблям условного противника
Глави МЗС країн Балтії і Польщі розкритикували РФ за продовження арешту українських моряків
Україна в Мінську вимагатиме постійного пункту місії ОБСЄ у Керчі