Загрози в Азовському морі є, але Збройні сили України на них реагують.

Про це в інтерв’ю телеканалу «Прямий» розповів міністр оборони України Степан Полторак, повідомляє УНІАН.

«Збройні сили України продовжують виконувати задачу в акваторії Азовського моря. Вони виконують задачі і з патрулювання нашої акваторії. Загрози, які є, ми на них реагуємо. Вони, на жаль, існують. Провокація, яку Росія хотіла використати для того, щоб загострити обстановку і в самій Україні, і на кордоні, і, можливо, цю провокацію використати для відкритої агресії в Україні, – їм не вдалася. І вони це розуміють. Бо наші моряки трималися дуже впевнено, вони не порушили жодного нормативного документу, жодного закону і не дали підстав для того, щоб Російська Федерація почала цю агресію», – зазначив міністр.

За його словами, ситуація наразі контрольована, однак Росія продовжує агресивно діяти в Азовському і Чорному морях.

«На жаль, Росія продовжує повзучий наступ не тільки в Азовському, але це відбувається і в Чорному морі: коли кожного дня вони закривають величезну територію морського узбережжя під приводом проведення навчань, під приводом випробування озброєння і техніки. І це відбувається для того, щоб максимально ускладнити рух торгових судів. І не тільки українських. Бо, ви розумієте, коли вони обходять зону проведення навчань, вартість продукції, яку вони перевозять, вона буде набагато більшою. Тому таку обстановку, яку вони створюють в Азовському морі, вони зараз переводять і на Чорне море», – пояснив Полторак.



