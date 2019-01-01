Так называемые власти Тирасполя отрицают, что самолет-разведчик США пролетал над их территорией. «Министерство обороны» сепаратистского региона утверждает, что не обнаружило американское воздушное судно.

«Средствами радиолокационной разведки подразделений противовоздушной обороны <...> указанное воздушное судно не было обнаружено, границу Приднестровья не пересекало», передает DESCHIDE.MD со ссылкой на novostipmr.com.

Ранее сообщалось, что 15 января, около 11 часов дня Beech MC-12W Liberty вошел в воздушное пространство Украины западнее Одессы и пролетел вдоль приднестровского сегмента молдавской границы.

Beech MC-12W Liberty оснащен мощным радиоэлектронным оборудованием и оптико-электронной системой, размещенной на универсальной шарнирной подвеске под фюзеляжем, которая включает тепловизор третьего поколения с матричной решеткой. Кроме того, у самолета есть лазерный дальномер, лазерная подсветка целей, телекамера со специальным объективом и другое оборудование.

Первая боевая миссия на этом самолете была выполнена 10 июня 2009 года в Ираке. Вылет был произведен с иракской авиабазы Баллад. Самолет выполнил четырехчасовой полет для поддержки войск США и Ирака.