Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав переглянути мирні угоди від 1995 року, які завершили війну у Боснії.

Про це він заявив під час зустрічі з президентом Хорватії Коліндою Грабар-Кітарович, повідомляє Європейська правда із посиланням на AP.

За словами турецького президента, ці угоди не вирішують питання майбутнього сирії.

Ердоган заявив, що Організація Об'єднаних Націй повинна зробити "сильний крок" щодо можливого перегляду міжнародних Дейтонських угод, які створили складну державну систему, призначену для лікування етнічного розриву після війни 1992-95 років, в якій загинули 100 000 людей.

Керівництво Боснією здійснюється багатонаціональним урядом. Президія країни складається з проросійського лідера боснійських сербів Мілорада Додіка, який виступає за відокремлення сербів від Боснії; мусульманського політика Сефіка Дзаферовича і боснійського хорвата Желько Комшича.

У листопаді 1995 році на американській військовій базі в Дейтоні було прийнято мирну угоду про припинення вогню, поділ ворогуючих сторін і відокремлення територій, що поклало кінець громадянській війні в Боснії. Документ був підписаний в Парижі 14 грудня того ж року.