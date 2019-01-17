Ердоган закликав до перегляду Дейтонських мирних угод щодо Боснії

16:41 17.01.2019 0 комментариев Турция

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав переглянути мирні угоди від 1995 року, які завершили війну у Боснії.

Про це він заявив під час зустрічі з президентом Хорватії Коліндою Грабар-Кітарович, повідомляє Європейська правда із посиланням на AP.

За словами турецького президента, ці угоди не вирішують питання майбутнього сирії.

Ердоган заявив, що Організація Об'єднаних Націй повинна зробити "сильний крок" щодо можливого перегляду міжнародних Дейтонських угод, які створили складну державну систему, призначену для лікування етнічного розриву після війни 1992-95 років, в якій загинули 100 000 людей.

Керівництво Боснією здійснюється багатонаціональним урядом. Президія країни складається з проросійського лідера боснійських сербів Мілорада Додіка, який виступає за відокремлення сербів від Боснії; мусульманського політика Сефіка Дзаферовича і боснійського хорвата Желько Комшича.

У листопаді 1995 році на американській військовій базі в Дейтоні було прийнято мирну угоду про припинення вогню, поділ ворогуючих сторін і відокремлення територій, що поклало кінець громадянській війні в Боснії. Документ був підписаний в Парижі 14 грудня того ж року.



Ещё на эту тему:

Новости
Азербайджан Азербайджан
15:41 16.01.2019
Азербайджан примет участие в новом трехстороннем саммите
17:37 14.01.2019
Страны ОПЕК+ проведут нефтяные переговоры в Баку
18:57 10.01.2019
В Азербайджане проходит общественная кампания в поддержку арестованного блогера
13:31 04.01.2019
Обнародован прогнозируемый объем добычи нефти на сухопутных месторождениях Азербайджана в 2019 г
Все новости страны
Армения Армения
13:30 14.01.2019
Президент Вірменії призначив Пашиняна прем'єр-міністром
12:15 14.01.2019
Новоизбранный парламент Армении начал свою работу
15:51 08.01.2019
Правительство Армении и "Газпром Армения" запускают новые переговоры
14:31 04.01.2019
Опубликована шкала взносов стран-участниц в бюджет ООН. Армения и Грузия - платят меньше всех
Все новости страны
Болгария Болгария
17:33 11.01.2019
Кабмин Болгарии дал "зеленый свет" переговорам с США по F-16
17:17 09.01.2019
Болгарія розпочне переговори з США про купівлю винищувачів F-16
08:27 08.01.2019
Болгарського бізнесмена обвинувачують у лобіюванні інтересів РФ
15:31 04.01.2019
Все больше россиян продают свою недвижимость в Болгарии
Все новости страны
Греция Греция
09:21 17.01.2019
Уряд Греції отримав вотум довіри в парламенті
11:11 15.01.2019
МЗС Греції просить Росію не втручатися в її внутрішні справи через угоду з Македонією
09:24 15.01.2019
Протести у Греції: вчителі побилися з поліцією вдруге за тиждень / Фото
08:21 14.01.2019
Прем'єр Греції ініціює вотум довіри його урядові
Все новости страны
Грузия Грузия
13:39 08.01.2019
Столицы Грузии и Турции свяжут регулярные авиарейсы
16:39 04.01.2019
Грузия заработала 3 млрд долларов на международном туризме
17:01 27.12.2018
Грузия, Молдова и Украина осудили военную агрессию России против Украины в Керченском проливе и Азовском море
16:33 21.12.2018
Німеччина виділить Грузії 500 тисяч євро в рамках програми НАТО
Все новости страны
Молдова Молдова
10:21 17.01.2019
Приднестровская «оборона» не обнаружила самолет США, который облетел территорию сепаратистов
13:01 16.01.2019
Придністров'я відкриває представництво в РФ на чолі з ватажком "ДНР"
17:52 15.01.2019
Американський літак-розвідник млниторив територію невизнаного Придністров'я / Карта
13:05 11.01.2019
США прислало самую массовую группу наблюдателей на выборы в Молдову
Все новости страны
Россия Россия
17:41 17.01.2019
В Госдуме считают, что пенсионеров должны содержать родственники, а не государство
08:41 17.01.2019
США визнали пропозиції Росії щодо ДРСМД такими, що не піддаються перевірці
20:21 16.01.2019
Грузооборот морских портов России в 2018 году вырос на 3,8% - до 816,5 млн тонн / Детализация
18:21 16.01.2019
Десантные катера на воздушной подушке станут первыми с российскими ГТД / Фото
Все новости страны
Румыния Румыния
15:01 16.01.2019
13 країн ЄС підтримали пропозицію Румунії, яка ускладнить будівництво Північного потоку-2
09:21 16.01.2019
Президент Румунії вважає, що приєднання до Шенгенської зони покращить безпеку
19:11 15.01.2019
Председательствующая в ЕС Румыния готовит удар по газопроводу Путина в обход Украины
08:22 15.01.2019
У Румунії двох екс-прокурорів звинувачують у створенні злочинного угрупування
Все новости страны
Турция Турция
16:41 17.01.2019
Ердоган закликав до перегляду Дейтонських мирних угод щодо Боснії
11:01 16.01.2019
Дамаск осудил намерения Турции создать буферную зону на севере Сирии
18:30 15.01.2019
Турция создаст буферную зону в Сирии
12:36 14.01.2019
Туреччина відповіла на погрози Трампа "розорити" країну в разі наступу на сирійських курдів
Все новости страны
Украина Украина
17:21 17.01.2019
Российские кадеты съедутся на Александровский бал в оккупированную Ялту
17:01 17.01.2019
Окупанти Криму порахували, як вони «освоюють гроші РФ»
16:21 17.01.2019
Суд оккупированного Крыма оставил под арестом фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир"
16:01 17.01.2019
Для Гааги: В оккупированном Крыму представили издание о "референдуме 2014" года и "выборах"
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс