Экипаж патрульного корабля ЧФ России "Василий Быков" готовится к выходу в море

10:01 17.01.2019 0 комментариев

Экипаж нового патрульного корабля Черноморского флота страны-агрессора "Василий Быков" приступил в Новороссийской военной морской базе к сдаче курсовых задач.

Об этом сегодня сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, передает Крыминформ.

В пресс-службе сообщили, что на первом этапе экипаж корабля сдал первую курсовую задачу, в рамках которой отработал вопросы организации корабельной службы и мероприятия по приготовлению корабля к бою и походу.

В частности, были проведены корабельные учения по противовоздушной обороне одиночного корабля, находящегося на стоянке в пункте базирования, по борьбе за живучесть – в ходе которого аварийная партия выполнила мероприятия по ликвидации условного очага возгорания в одном из отсеков корабля, а также при заделывании пробоины и откачивании поступившей забортной воды.

По информации отдела информобеспечения ЧФ, следующим этапом курса подготовки экипажа корабля к выполнению задач по предназначению станет выход в море с выполнением артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям.

Ранее экипаж патрульного корабля "Василий Быков" Черноморского флота страны-оккупанта провел учение по борьбе за живучесть.



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