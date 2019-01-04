Оккупанты вывели аннексированный Крым в лидеры по количеству убитых дорог
|09:01 17.01.2019
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|Крым
В оккупированном Крыму насчитывается почти 700 километров дорог, требующих ремонта. Наибольшее количество убитых участков — в Ялте, Симферополе и Керчи.
Сообщает ForPost со ссылкой на пресс-службу регионального отделения Общероссийского народного фронта.
В 2017 году в оккупированном Крыму стартовал проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», в рамках которого жители полуострова обнаружили 1,2 тысячи разбитых дорог и нанесли на карту выявленные недочеты.
Общественники констатировали, что спустя два года реализации проекта «Крым остается одним «лидеров» России по количеству убитых дорог».
«Наибольшее количество убитых участков нанесено жителями Ялты — 370, Симферополя — 330, Керчи — 193, Джанкоя — 78, Феодосия — 62 и Евпатория — 51. Всего об убитых дорогах в Крыму заявили жители 51 городов и сёл», — уточнили общественники.
В крымском отделении ОНФ отметили, что за два года капитальный и ямочный ремонт прошёл на 180 дорогах. Текущее содержание дорог оккупированного Крыма осуществляется недостаточно качественно, констатировали в ОНФ.
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