Під час брифінгу матері українських військовополонених моряків звернулися до представників іноземних держав з проханням допомогти звільнити їхніх синів.

Про це УНН повідомляє з посиланням на сторінку в Facebook Міністра соціальної політики Людмилу Денісову.

“Всі рідні та близькі звертаються до міжнародних організацій, всі хто може якось допомогти звільнити наших хлопців. Низький вам уклін, від всіх мам. Будь ласка допоможіть звільнити наших хлопців”, — мама командира походу Лариси Гриценко.

Нагадаємо, військовополоненим українським морякам потрібно надати необхідну медичну допомогу, за можливості — третіми країнами.

Як повідомляв УНН, команда захисників полонених українських моряків оскаржить продовження арешту, який постановив Лефортівський районний суд Москви.

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