Уряд Греції на чолі з прем'єр-міністром Алексісом Ціпрасом отримав вотум довіри в парламенті країни. Про це свідчать підсумки голосування, що відбулося в головному законодавчому органі країни по завершенні дводенних дебатів, які пройшли у вівторок і середу.

Про це повідомляє УНН.

Після виходу зі складу грецького уряду в неділю лідера "Незалежних греків", екс-міністра національної оборони Панноса Камменоса Ціпрас попросив голову парламенту поставити на голосування питання про довіру уряду. Для отримання вотуму довіри і забезпечення більшості в парламенті уряду було потрібно отримати 151 голос з 300 в однопалатному парламенті.

У підсумку за довіру уряду проголосував 151 депутат. Коаліція радикальних лівих сил (СІРІЗА) Алексіса Ціпрас розпорядженні 145 голосами в парламенті. Шість додаткових голосів їй забезпечили два депутата від партії "Незалежні греки" (Анеле) і чотири голоси незалежних парламентаріїв.

Тепер відкривається шлях до внесення на розгляд профільних комітетів і пленарне засідання угоди Афін зі Скоп'є про зміну конституційного назви Республіки Македонії на "Республіку Північна Македонія". Як повідомило в середу ввечері AMNA, "уряд Колишньої Югославської Республіки Македонії в офіційному документі поінформувало Афіни про зміну конституції, як це передбачало Преспанское угоду".

В ході дебатів в парламенті Греції цю інформацію підтвердив в середу ввечері і сам Ціпрас. Передбачається, що обговорення з цього питання почнуться в грецькому головному законодавчому органі вже на наступному тижні.

Нагадаєм, прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас оголосив про намір винести на розгляд парламенту питання довіри його уряду.