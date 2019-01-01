США визнали пропозиції Росії щодо ДРСМД такими, що не піддаються перевірці
|08:41 17.01.2019
|0 комментариев
|Россия
Пропозиції Росії щодо Договору про ракети середньої та меншої дальності (ДРСМД) недостатні, тому що їх виконання неможливо проконтролювати.
Заявила в середу заступник держсекретаря США з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Андреа Томпсон, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Усі пропозиції, які зробила російська делегація вчора, жодні з них, і я наголошую, жодні з, цитую, "прозорих заходів", неможливо проконтролювати в рамках чинного режиму контролю над озброєнням", - заявила вона.
А.Томпсон підтвердила, що якщо Росія не почне дотримуватися ДРСМД, то 2 лютого США призупинять свої зобов'язання за договором.
Міжвідомчі російсько-американські консультації щодо ДРСМД відбулися в Женеві у вівторок. З російської сторони в переговорах брав участь заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, з американської - перший заступник держсекретаря США А.Томпсон.
Ещё на эту тему:
Держдеп США: "Північний потік-2" й "Турецький потік" – це не комерція, політичний тиск
Спецпрокурор США раскроет детали "российского расследования"
Пентагон: Действия ВМФ России в Атлантике угрожают США
Росія відреагувала на ультиматум США щодо виходу з Договору про РСМД
"Невідомо, кому від цього стане гірше" - у Держдумі РФ відреагували на відмову Трампа зустрітись з Путіним
Путін обговорив з керівництвом Міноборони можливий вихід США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності
Встречу Трампа и Путина в Париже отменили по просьбе Макрона