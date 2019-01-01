Пропозиції Росії щодо Договору про ракети середньої та меншої дальності (ДРСМД) недостатні, тому що їх виконання неможливо проконтролювати.

Заявила в середу заступник держсекретаря США з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Андреа Томпсон, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Усі пропозиції, які зробила російська делегація вчора, жодні з них, і я наголошую, жодні з, цитую, "прозорих заходів", неможливо проконтролювати в рамках чинного режиму контролю над озброєнням", - заявила вона.

А.Томпсон підтвердила, що якщо Росія не почне дотримуватися ДРСМД, то 2 лютого США призупинять свої зобов'язання за договором.

Міжвідомчі російсько-американські консультації щодо ДРСМД відбулися в Женеві у вівторок. З російської сторони в переговорах брав участь заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, з американської - перший заступник держсекретаря США А.Томпсон.