В феврале между оккупированным Севастополем и сирийским Тартусом начнет курсировать первый частный корабль с грузами.

Об этом заявил заместитель "губернатора" оккупированного Севастополя Владимир Базаров на встрече с представителями парламента Сирии, пишет Объектив.

В САР с 14 января с официальным визитом находится российская делегация, в состав которой входят представители оккупационных властей Севастополя.

В рамках поездки было подписано соглашение о сотрудничестве между Севастополем и Тартусом.

- Уже в первых числах февраля частный корабль, приобретенный специально для этих целей, начнет постоянно курсировать между Севастополем и Тартусом. Будут курсировать грузы и товары из России в Сирию и из Сирии в Россию. Не успели мы подписать соглашение, а оно уже начинает реализовываться, — отметил он.

По словам Базарова, бизнес среагировал на соглашение о сотрудничестве еще до его подписания.

- Кроме экономического взаимодействия два губернатора (Тартуса и Севастополя) проговорили и другие возможности взаимодействия. Это взаимодействие университетов, в области воспитаниям молодежи и взаимодействие на уровне религиозного образования, — добавил Базаров.