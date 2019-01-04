Оккупанты заявили о подписании соглашения о сотрудничестве между Севастополем и Тартусом
|08:21 17.01.2019
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|Крым
В феврале между оккупированным Севастополем и сирийским Тартусом начнет курсировать первый частный корабль с грузами.
Об этом заявил заместитель "губернатора" оккупированного Севастополя Владимир Базаров на встрече с представителями парламента Сирии, пишет Объектив.
В САР с 14 января с официальным визитом находится российская делегация, в состав которой входят представители оккупационных властей Севастополя.
В рамках поездки было подписано соглашение о сотрудничестве между Севастополем и Тартусом.
- Уже в первых числах февраля частный корабль, приобретенный специально для этих целей, начнет постоянно курсировать между Севастополем и Тартусом. Будут курсировать грузы и товары из России в Сирию и из Сирии в Россию. Не успели мы подписать соглашение, а оно уже начинает реализовываться, — отметил он.
По словам Базарова, бизнес среагировал на соглашение о сотрудничестве еще до его подписания.
- Кроме экономического взаимодействия два губернатора (Тартуса и Севастополя) проговорили и другие возможности взаимодействия. Это взаимодействие университетов, в области воспитаниям молодежи и взаимодействие на уровне религиозного образования, — добавил Базаров.
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