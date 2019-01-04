Голова ОБСЄ говоритиме з Росією про моніторингову місію в окупованому Криму
|08:01 17.01.2019
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|Крым
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін і чинний глава ОБСЄ, керівник МЗС Словаччини Мирослав Лайчак сформували пакет пропозицій для посилення ефективності роботи ОБСЄ на Донбасі.
Про це заявив Клімкін під час спілкування з журналістами в Сєверодонецьку, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми зараз сформували пакет дуже конкретних пропозицій, що Словацьке головування (в ОБСЄ - ред.) спробує зробити саме зараз і що є ключовими політичними пунктами. Дуже важливо, і в цьому ми згодні, посилити СММ людським потенціалом, посилити технічно - потрібні і нові камери, і нові дрони, які Росія постійно збиває... Дуже важливо, щоб урешті-решт СММ мала реальний доступ до всієї території окупованого Донбасу і до тієї ділянки кордону, яку ми поки що не контролюємо", - сказав український міністр.
Він додав, що розмовляв з чинним главою ОБСЄ і про те, що, оскільки мандат СММ поширюється на всю територію України, місія має моніторити ситуацію і в окупованому Криму. За словами Клімкіна, це буде темою розмови Лайчака з керівництвом Росії під час його візиту до Москви наступного місяця.
Глав МЗС України зауважив, що не хотів би розповідати про деякі важливі технічні моменти, але зазначив, що мав добру дискусію із словацьким колегою стосовно необхідності більш ефективної роботи ОБСЄ.
"Можу сказати, не деталізуючи, оскільки це поки що інформація, яка опрацьовується, що СММ отримає нове обладнання, нові камери, які будуть набагато краще фіксувати обстріли, ОБСЄ буде більш ефективно використовувати дрони, і є логіка, яким чином буде здійснюватися ефективне патрулювання, але тут потрібно вирішити питання доступу (до всієї окупованої території - ред.). Без доступу і без політичного тиску (на Росію - ред.) це не буде працювати", - заявив Клімкін.
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