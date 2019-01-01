У НАТО запевнили Україну, що зберігають активну присутність у Чорному морі

21:01 16.01.2019 0 комментариев

НАТО продовжує свою присутність в регіоні Чорного моря та надає велику важливість розвитку співпраці з Україною.

Про це під час прес-конференції за підсумками дводенного засідання Військового комітету НАТО заявив голова цієї структури - головний маршал повітряних сил Стюарт Піч, повідомляє кореспондент  Укрінформу.

«Начальники штабів (НАТО) обмінялися поглядами щодо військової співпраці з Україною та наголосили на важливості активного залучення до цього процесу. Вони висловили занепокоєння російськими діями у Чорному морі, навколо Азовського моря та Керченської протоки», - зазначив Піч.

За його словами, Альянс продовжує взаємодію з Україною.

«Якщо не вдаватися у деталі індивідуальних заходів (країн-членів), НАТО продовжує оперувати у Чорноморському регіоні та навколо нього. НАТО продовжує взаємодію з нашим сусідом і партнером Україною», - додав голова Військового комітету НАТО.



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