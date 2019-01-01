У НАТО запевнили Україну, що зберігають активну присутність у Чорному морі
|21:01 16.01.2019
|0 комментариев
НАТО продовжує свою присутність в регіоні Чорного моря та надає велику важливість розвитку співпраці з Україною.
Про це під час прес-конференції за підсумками дводенного засідання Військового комітету НАТО заявив голова цієї структури - головний маршал повітряних сил Стюарт Піч, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Начальники штабів (НАТО) обмінялися поглядами щодо військової співпраці з Україною та наголосили на важливості активного залучення до цього процесу. Вони висловили занепокоєння російськими діями у Чорному морі, навколо Азовського моря та Керченської протоки», - зазначив Піч.
За його словами, Альянс продовжує взаємодію з Україною.
«Якщо не вдаватися у деталі індивідуальних заходів (країн-членів), НАТО продовжує оперувати у Чорноморському регіоні та навколо нього. НАТО продовжує взаємодію з нашим сусідом і партнером Україною», - додав голова Військового комітету НАТО.
Ещё на эту тему:
Постоянная группа по противодействию минной опасности НАТО начала подготовку к учениям в Черном море / Фото
МИД России: " У России в Германии бизнес, а у США военные базы"
НАТО планирует расширить военное присутствие в Черноморском регионе
РФ нарушает военный баланс на Черном море — НАТО
Российский ВМФ угрожает подводным кабелям стран Запада, - НАТО
В ближайшие 2-3 года контингент ВС США в Европе будет составлять около 30 тыс. военнослужащих
НАТО увеличивает силы в Черном море, чтобы противостоять растущему присутствию России
Источник сообщил об активизации полетов дронов НАТО у границ Крыма
Столтенберг: НАТО ответит на действия РФ значительным усилением коллективной безопасности
Великобритания включила Россию в число угроз нацбезопасности