НАТО продовжує свою присутність в регіоні Чорного моря та надає велику важливість розвитку співпраці з Україною.

Про це під час прес-конференції за підсумками дводенного засідання Військового комітету НАТО заявив голова цієї структури - головний маршал повітряних сил Стюарт Піч, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Начальники штабів (НАТО) обмінялися поглядами щодо військової співпраці з Україною та наголосили на важливості активного залучення до цього процесу. Вони висловили занепокоєння російськими діями у Чорному морі, навколо Азовського моря та Керченської протоки», - зазначив Піч.

За його словами, Альянс продовжує взаємодію з Україною.

«Якщо не вдаватися у деталі індивідуальних заходів (країн-членів), НАТО продовжує оперувати у Чорноморському регіоні та навколо нього. НАТО продовжує взаємодію з нашим сусідом і партнером Україною», - додав голова Військового комітету НАТО.