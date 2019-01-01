Незаконно засуджений у Росії журналіст Укрінформу Роман Сущенко, який утримується у колонії в Кіровській області, вперше провів тривале побачення з дружиною та донькою.

Про це повідомила донька журналіста Юлія Сущенко, передає Укрінформ.

«Ми з мамою вперше за 2,5 роки змогли обійняти нашого Романа Сущенка. Загалом побачення пройшло нормально. Батько схуд, видно, що етап дався йому нелегко. Почувається більш-менш нормально, місцевий лікар слідкує за його тиском. Передали батькові слова підтримки та показали листівки від колег. Він передає усім подяку та вітання», - розповіла Юлія Сущенко.

За її словами, побачення тривало три дні і проходило у колонії у спеціальній кімнаті для тривалих побачень з ув'язненими.

«Батько розповів, що побутові умови його утримання у колонії покращилися після низки звернень з боку Посольства України у Москві та українського уповноваженого ВР з прав людини Людмили Денісової. Його перевели до більш теплої камери та хоча б дають окріп», - наголосила вона.

Водночас, донька Сущенка підкреслює, що залишаються проблеми зі здійсненням телефонних дзвінків - йому їх обіцяють надати, однак не виводять до телефона. Крім того, журналістові не віддають кореспонденцію.

Як повідомлялося, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка на порушення міжнародних правил затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому пред'явили обвинувачення в шпигунстві. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ це спростували.

Мосміськсуд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму, 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення законним.

8 жовтня стало відомо про етапування Сущенка до місця відбування покарання. 7 листопада ФСВП Росії повідомила посольству України в Москві, що Сущенка етапували в колонію №11 в Кіровській області (місто Кірово-Чепецьк, село Утробіно).