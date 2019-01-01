Грузооборот морских портов России за январь-декабрь 2018 года составил 816,5 млн тонн, что на 3,8% превышает показатель 2017 года.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов (АСОП), передает PortNews

Объём перевалки сухогрузов составил 387,4 млн тонн (+3,8%), в том числе: угля – 161,4 млн тонн (+4,4%), зерна – 55,7 млн тонн (+16,3%), грузов в контейнерах – 53,6 млн тонн (+11,1%), черных металлов – 30,4 млн тонн (+7,6%), минеральных удобрений – 17,8 млн тонн (+0,1%), лесные грузы – 5,5 млн тонн (+7,3%).



Объем перевалки наливных грузов составил 429,1 млн тонн (+3,9%), в том числе сырой нефти – до 255,4 млн тонн (+1,2%), нефтепродуктов вырос – до 145,1 млн тонн (+2,4%) и сжиженного газа – до 23,2 млн тонн (рост в 1,6 раза).



Экспортных грузов перегружено 623,8 (+3,0%), импортных грузов – 37,3 млн тонн (+3,2%), транзитных – 64,0 млн тонн (+9,8%), каботажных – 91,4 млн тонн (+6,2%).



Операторы морских терминалов Арктического бассейна перегрузили 92,7 млн тонн грузов, что на 26,4% больше грузооборота аналогичного периода 2018 года. Увеличился объем перевалки наливных грузов до 62,3 млн тонн (+41,0%), перевалка сухогрузов увеличилась до 30,4 млн тонн (+4,3%). Грузооборот порта Мурманск увеличился до 60,7 млн тонн (+18,1%), Сабетты до 17,4 млн тонн (рост в 2,3 раза) и Архангельск – до 2,8 млн тонн (+15,5%).



В портах Балтийского бассейна объём перевалки грузов уменьшился до 246,3 млн тонн (-0,5%), из них объем наливных грузов - до 136,5 млн тонн (-4,1%), сухогрузов увеличился до 109,8 млн тонн (+4,5%),. Уменьшился объем перевалки грузов в портах: Усть-Луга до 98,7 млн тонн (-4,4%), Приморск до 53,5 млн тонн -7,1%), Большой порт Санкт-Петербург увеличил объём перевалки до 59,3 млн тонн (+10,6%), Высоцк до 18,8 млн тонн (+7,1%) и Калининград – до 14,1 млн тонн (+1,5%).



Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 272,2млн тонн (+0,9%), в том числе перевалка сухогрузов увеличилась до 119,1 млн тонн (+0,4%), наливных составила – до 153,1 млн тонн (+1,3%). Увеличили объем перевалки грузов операторы морских терминалов портов Новороссийск – до 154,9 млн тонн (+5,0%), Ростов-на-Дону - до 16,7 млн тонн (+11,5%). Уменьшили объём перевалки порты Туапсе – до 25,6 млн тонн (-3,7%), Кавказ – до 30,1 млн тонн (-14,9%), Тамань – до 14,1 млн тонн (-6,0%).



В морских портах Каспийского бассейна было перегружено 4,8 млн тонн грузов (+21,6%), из них сухогрузов – 2,6 млн м (-6,9%), наливных – 2,2 млн тонн рост в 1,9 раза). Объём перевалки грузов портов Махачкала вырос в 1,8 раза до 2,5 млн тонн, порт Астрахань снизил перевалку до 1,9 млн тонн (-16,7%).



В морских портах Дальневосточного бассейна грузооборот увеличился до 200,5 млн тонн (+4,5%), их них сухогрузов – до 125,5 млн тонн (+6,8%), наливных грузов составил 75,0 млн тонн (+1,0%). Увеличили грузооборот порты Ванино – до 29,5 млн тонн (+0,9%), Находка – до 24,3 млн тонн (+0,1%), Владивосток – до 21,2 млн тонн (+24,7%), Де-Кастри – до 12,6 млн тонн (+16,7%). В тоже время снизился грузооборот портов Пригородное – до 17,0 млн тонн (-2,1%). и Посьет – до 7,1 млн тонн (-7,7%).Грузооборот порта Восточный остался практически на уровне прошлого года и составил 63,7 млн тонн.



Ассоциация морских торговых портов (АСОП) создана в 1987 году и объединяет более 50 организаций и предприятий морского транспорта России. В состав АСОП входят морские торговые порты, экспедиторские и агентские компании, научно-исследовательские институты, учебные заведения морского транспорта. Данные о результатах работы российского портового комплекса формируются на основании статотчетности и охватывают все стивидорные компании, работающие на территории Российской Федерации.