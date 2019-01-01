СБУ назвала "фантазиями России" информацию о разоблачении "агента" в оккупированном Крыму
|20:01 16.01.2019
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|Крым
В Службе безопасности Украины (СБУ) опровергли заявление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России о задержании якобы "работавшего в Крыму агента СБУ".
Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская, передают События Крыма
"Это очередные фейковые фантазии Российской Федерации", – заявила она.
Напомним, сегодня, 16 января, в пресс-службе ФСБ России обнародовали информацию о "выдворении за пределы России" украинца, который занимался пассажирскими перевозками по маршруту Киев – Симферополь – Севастополь. В российском ведомстве утверждают, что мужчине "было поручено собрать и передать украинской спецслужбе информацию и дислокации российских воинских частей, передвижениях военной техники на территории Крыма".
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