Центральный Военно-морской музей РФ получит два филиала в оккупированном Крыму
|19:41 16.01.2019
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|Крым
Музей Черноморского флота и Музей фортификационных сооружений в оккупированном Севастополе планируется сделать филиалами Центрального военно-морского музея (ЦВММ).
Об этом в интервью ТАСС рассказал директор ЦВММ Руслан Нехай.
"Мы рассчитываем, что в ближайшее время мы пополнимся двумя филиалами - Музеем Черноморского флота в Севастополе и балаклавским Музеем фортификационных сооружений. Документы все подготовлены", - сказал Нехай.
По его словам, музеи могут войти в состав ЦВММ до конца текущего года. "Когда финансово-административные вопросы будут разрешены, мы с удовольствием примем их в наш состав. Я надеюсь, что в этом году", - сказал Нехай.
Музей истории Черноморского флота в Крыму был открыт в 1869 году. В нем собраны предметы, связанные с историей русского флота начиная с его основания в XVIII веке и до развития ракетно-ядерного флота в послевоенный период.
В состав Военно-исторического музея фортификационных сооружений входят: Балаклавский музейный комплекс, представляющий собой подземный комплекс секретных военных объектов периода "холодной войны" и музейный комплекс "Михайловская батарея". Строительство батареи было завершено в середине XIX века.
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