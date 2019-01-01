Україна перегляне торговельну угоду з Грузією
|19:21 16.01.2019
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|Украина
Україна та Грузія зможуть використовувати ідентичні правила походження товарів у двосторонній торгівлі.
Уряд України розпорядився переглянути угоду про вільну торгівлю з Грузією, повідомляє Главком.
Як повідомили у прес-службі Мінекономрозвитку, 16 січня уряд уповноважив першого віце-прем’єр-міністра Степана Кубіва підписати протокол між урядами України та Грузії про внесення змін до угоди про вільну торгівлю від 9 січня 1995 року.
Зміни до угоди дозволять Україні та Грузії використовувати ідентичні правила походження товарів у двосторонній торгівлі та застосовувати положення Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (Пан-Євро-Мед), зокрема ефект діагональної кумуляції, пояснили у відомстві.
Як відомо, з 1 січня 2019 року Україна почала застосовувати положення Конвенції Пан-Євро-Мед в торгівлі з ЄС. Конвенція Пан-Євро-Мед - це інструмент, розроблений Європейським Союзом для співпраці зі своїми торговельними партнерами, а також цих країн між собою. Участь України у Конвенції дозволить розширити присутність наших товарів на ринках третіх країн, з якими укладені угоди про вільну торгівлю.
«Зміни до угоди про вільну торгівлю з Грузією дозволять створити нам перший діючий трикутник діагональної кумуляції ЄС-Україна-Грузія. На практиці це означає, що в українські виробники зможуть імпортувати сировину та комплектуючі з Грузії, переробляти їх в Україні та експортувати, наприклад, до Німеччини з українськими сертифікати походження з нульовою або пільговою ставкою мита», - пояснив Кубів.
Кубів додав, що застосування положень Пан-Євро-Мед до українсько-грузинської торгівлі створить більш сприятливі умови для українських експортерів, зокрема, наприклад, виробників соків та сокових концентратів. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/ukrajina-pereglyane-torgovelnu-ugodu-z-gruzijeyu-561595.html
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