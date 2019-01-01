Десантные катера на воздушной подушке станут первыми с российскими ГТД / Фото

18:21 16.01.2019 0 комментариев Россия

Десантные катера на воздушной подушке проекта 12061, шифр "Мурена", первыми получат российские морские газотурбинные двигатели (ГТД).

Об этом Mil.Press FlotProm сообщили два источника в отрасли, знакомых с ситуацией.

По словам одного из собеседников издания, подготовка к производству "Мурен" уже ведется на Хабаровском судостроительном заводе. 

В сентябре 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в 2019 году планируется заказать Хабаровскому судостроительному заводу (ХСЗ) восемь "Мурен". При этом их строительство начнется в 2021 году, эти планы уже заложены в госпрограмму вооружений. 

Для одного такого катера нужно два двигателя. По состоянию на конец марта прошлого года, рыбинский "ОДК-Сатурн" произвел как минимум десять ГТД М70ФРУ-2, предназначенных помимо "Мурен" также для десантных кораблей на воздушной подушке проекта 12322, шифр "Зубр". Изготовлено три опытных образца двигателя и семь опытно-поставочных. 

В пресс-службе "Сатурна" отказались отвечать на вопрос о числе изготовленных ГТД.

В Объединенной двигателестроительной корпорации, куда входит рыбинское предприятие, на запрос издания не ответили. Изданию не удалось получить оперативный комментарий в пресс-службе ХСЗ, на предприятие направлен соответствующий запрос.

По мнению одного из сотрудников кафедры "Корабельные энергетические установки (не ядерные) ВУНЦ ВМФ (ВМА), двигатели предназначены именно для "Мурен", так как начало строительства "Зубров" в очередной раз отложили. Собеседник подчеркнул наличие проблем с производством редукторов для газотурбинных агрегатов этих кораблей, которые могут коснуться и более простых "Мурен".

В октябре 2018 года стало известно, что российские морские газотурбинные двигатели возьмут на экспортный контроль. Второй источник издания в отрасли, знакомый с ситуацией, не исключил постройки таких катеров на экспорт. 

Справка

ГТД М70ФРУ-2 – газотурбинный двигатель с отбором мощности со стороны воздухоприемного устройства. Мощность – 7350 кВт (10 000 л.с.). Срок службы до капремонта – 8 лет, ресурс до капремонта – 3000 часов, назначенный ресурс – 8000 часов, назначенный срок службы – 25 лет.

Десантный катер на воздушной подушке проекта 12061, шифр "Мурена", создан в ЦМКБ "Алмаз". Водоизмещение – 104 тонны при длине 31,3 метра и ширине 14,6 метра. Может доставить на берег танк массой до 48,6 т или 2 БТР/БМП, или до 140 морпехов в полной экипировке.

Десантный катер на воздушной подушке "Мурена"



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