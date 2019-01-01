Московский суд оставил в СИЗО бывшего вице-премьера оккупированного Крыма

18:41 16.01.2019 0 комментариев Крым

Московский городской суд подтвердил законность продления ареста замглавы оккупационного "правительства Крыма" Виталию Нахлупину и бывшему и.о. заместителя "министра транспорта" Валентину Дукорскому.

«Постановление Басманного суда оставить без изменения, жалобу без удовлетворения», — огласила решение судья, сообщают Новости Крыма.

Ранее, 12 декабря 2018 года, Басманный райсуд Москвы продлил срок содержания Нахлупина и Дукорского под стражей до 16 марта.

По словам адвоката вице-премьера Ольги Лукмановой, из имеющихся в деле материалов нет ни слова о Дукорском. «Полагаю, что меру пресечения можно изменить на более мягкую», — сказала она.

Следователь возразил, что в настоящее время идет сбор доказательств, и он опасается уничтожения материалов. «Нахлупин и Дукорский могут оказать давление на свидетелей и воспользоваться своими обширными связями в правоохранительных органах. Никакая другая мера пресечения, кроме как заключение под стражу, не может быть применена к обвиняемым», — заявил он.

В понедельник, 14 января, Нахлупина посетил частный врач-кардиолог 9-й городской больницы Тулы Сергей Мухин в качестве независимого эксперта в СИЗО «Лефортово», у него ухудшилось состояние на фоне психоэмоционального стресса.

По словам Лукмановой, "вице-премьеру" планируется провести ряд исследований. Как это будет исполнено технически, адвокат пока не знает, но утверждает, что устное разрешение уже получено. Кроме того, она подала ходатайство, согласованное с руководителем медсанчасти, на имя руководителя СИЗО о том, чтобы врачу-кардиологу предоставили доступ к Нахлупину со своим оборудованием.

Виталия Нахлупина задержали в Москве в октябре 2018 года, он был заключен под стражу. По данным следствия, он «обвиняется в систематическом получении взяток». Кроме того, Басманный райсуд санкционировал арест и его предполагаемых подельников — бывшего и.о. замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского и бывшего первого зампреда комитета конкурентной политики Ярослава Сливки.

Нахлупин в оккупационном правительстве Крыма курировал реализацию ФЦП.



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