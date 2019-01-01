Феодосийский порт торговый в оккупированном Крыму в 2019 году планирует увеличить объемы перевалки зерновых культур минимум в два раза.

Об этом сообщил "директор" феодосийского филиала предприятия «Крымские морские порты» Руслан Сатановский, сообщает Крыминформ.

Директор Феодосийского порта рассказал, что сейчас предприятие "имеет возможность перерабатывать более 40 видов различных грузов". И что зерновых культур за 11 месяцев 2018 года переработано более 80 тысяч тонн.

"По сравнению с аналогичным периодом 2017 года произошло увеличение как минимум в два раза. Перевалка зерновых культур в наши дружественные страны через Феодосийский порт была организована совместно с коммерческой организацией", – рассказал он.

По словам Сатановского, в текущем году планируется дальнейшее увеличение объемов перевалки зерна в 2019 году Феодосийский торговый порт "имеет возможность увеличить объемы переработки зерна минимум в два-три раза".