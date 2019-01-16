Місія ЄС оцінить наслідки ескалації на Азові
|18:01 16.01.2019
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|Крым
Місія Європейського Союзу з оцінки впливу російської агресії в Азовському морі на економічну і соціальну ситуацію в Приазов'ї відвідає Донбас наприкінці січня.
Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін сказав журналістам у Сєвєродонецьку за підсумками зустрічі чинного глави ОБСЄ, голови МЗС Словаччини Мирослава Лайчака з представниками Луганської ОДА, повідомляє Європейська правда.
"Буде спеціальна місія ЄС наприкінці цього місяця, яка подивиться, як і за допомогою яких проектів зміцнити український Донбас. Всім прекрасно зрозуміло, що Росія дуже послідовно намагається проводити політику окупації Азовського моря. Ми не маємо дати Росії економічно тиснути", - заявив Клімкін.
"Я сказав, коли виступав перед міністрами закордонних справ Європейського Союзу 10 грудня у Брюсселі, що не може бути рішення тільки для Маріуполя або тільки для Бердянська. Рішення має бути для всього українського Донбасу - для Донеччини і для Луганщини", - додав він.
За підсумками п'ятого засідання Ради асоціації 17 грудня стало відомо, що ЄС надішле в Україну місію для оцінки потреб у допомозі регіонам, постраждалим від російської агресії біля Керченської протоки. Тоді повідомлялося, що місія прибуде в Україну на початку року.
Після розпалу кризи у Азово-Керченській акваторії в ЄС заявили, що розглядають, яких подальших кроків Брюссель може вжити для підтримки регіонів України, які постраждали внаслідок ескалації.
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