Состав Черноморского флота России пополнит тральщик "Иван Антонов" / Фото
|17:41 16.01.2019
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|Крым
Первый серийный тральщик проекта 12700, шифр "Александрит" – "Иван Антонов" – официально войдет в состав ВМФ России до конца января.
Об этом Mil.Press FlotProm сообщили отраслевой и флотский источники.
По словам собеседника издания в КБ-проектанте "Александритов", Центральном морском конструкторском бюро "Алмаз", приемный акт корабля подписали еще в конце декабря 2018 года.
Высокопоставленный источник в ВМФ России отметил, что предварительный диапазон дат для проведения торжественной церемонии подъема флага – 24-26 января. По его словам, сейчас согласовывается список гостей мероприятия. Сама церемония пройдет в Балтийске, где сейчас находится "Антонов".
Вице-адмирал Александр Моисеев, – главком Черноморского флота РФ, состав которого пополнит тральщик – заявил 10 декабря 2018 года, что корабль поднимет флаг в 2019 году. При этом глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в тот же день анонсировал ввод "Ивана Антонова" в строй в 2018-м.
По словам информированного отраслевого источника издания в ОСК, задержка сдачи корабля объясняется исключительно документальными причинами. Он добавил, что предприятие-строитель "Ивана Антонова" и других "Александритов", Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ), в состоянии строить до пяти таких тральщиков одновременно и ждет новых заказов на подобные корабли.
В пресс-службе СНСЗ не смогли оперативно прокомментировать срок передачи корабля флоту. На телефон начальника отдела информационного обеспечения ЧФ журналистам издания дозвониться не удалось.
СПРАВКА
"Иван Антонов" – третий заложенный тральщик проекта 12700 "Александрит". Фактически – первый построенный серийный корабль данного типа, поскольку сроки строительства второго тральщика "Георгий Курбатов" пересмотрели из-за произошедшего на борту в 2016 году пожара.
В начале ноября "Иван Антонов" пришел в Балтийск для прохождения государственных испытаний. Как заявили представители Средне-Невского судостроительного завода, условия госконтракта подразумевают передачу корабля ВМФ до конца 2018 года.
Композитные тральщики проекта 12700 типа "Александрит" спроектированы ЦМКБ "Алмаз" в качестве противоминных кораблей нового поколения. Они оборудованы гидроакустическими станциями, размещенными как на борту, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, однако корабли могут использовать и традиционное тральное вооружение. Также на "Александриты" устанавливают безэкипажные катера.
В апреле 2018 года серию "Александритов" для ВМФ России увеличили до десяти единиц вместо восьми, а срок сдачи последнего тральщика сдвинули на шесть лет – на 2027 год.
Тральщики проекта 12700 "Александр Обухов" и "Иван Антонов" в одном строю
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