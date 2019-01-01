В оккупированном Крыму на Севастопольской (Балаклавской) ТЭС прошла аттестация второго блока.

Об этом ForPost сообщил Петр Екименко, директор филиала ОАО «ВО Технопромэкспорт» – компании-подрядчика строительства ТЭС.

Сегодня, 16 января, завершена аттестация второго блока с комплексным опробованием на Севастопольской (Балаклавской) ПГУ-ТЭС. Заявленная мощность работающего блока 250 мВт, приведенная порядка 245 мВт. Официальное введение в эксплуатацию второго блока ТЭС может состояться через месяц.

Он также напомнил, что первый блок ТЭС, который был введен в эксплуатацию осенью прошлого года, работает в штатном режиме на номинальной мощности 240-250 мВт.

ТЭС в Севастополе, а также в Симферополе мощностью по 470 МВт каждая строятся в рамках федеральной целевой программы развития анексированного полуострова до 2022 года. Строительство ведёт «Технопромэкспорт», который входит в госкорпорацию «Ростех».

Ввод в эксплуатацию первых блоков тепловых электростанций был запланирован на сентябрь 2017 года, вторых – в 2018 году. Однако сроки запуска первой очереди были перенесены на 2018 год из-за задержки с поставкой турбин.