Послы ЕС согласовали санкции против подозреваемых в отравлении Скрипаля
|17:01 16.01.2019
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|Россия
Послы Европейского союза 16 января согласовали санкции против четырех агентов российской разведки, среди которых двое подозреваемых в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери.
Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Гордон.
По его словам, Евросоюз утвердит санкции 21 января.
"Сегодня послы ЕС договорились о санкциях против четырех офицеров ГРУ, в том числе двух "туристов" из Солсбери. Пять человек из Сирии также будут включены. Санкции будут одобрены ЕС… в понедельник, и будут первыми в рамках нового режима санкций в отношении химического оружия", – написал Йозвяк.
Скрипаля и его дочь Юлию отравили в марте 2018 года в британском Солсбери разработанным в РФ нервно-паралитическим агентом "Новичок". Им удалось выжить после покушения.
5 сентября 2018 года в прокуратуре Британии назвали фамилии, под которыми подозреваемые в совершении отравления въехали в страну – Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр страны Тереза Мэй подчеркнула, что они являются офицерами ГРУ.
В расследовании группы Bellingcat и The Insider говорится, что в совершении химатаки подозреваются офицеры Главуправления Генштаба РФ Анатолий Чепига и Александр Мишкин – это настоящие имена "Петрова" и "Боширова".
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