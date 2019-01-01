Сотрудники управления ФСБ по Воронежской области разоблачили работавшего в оккупированном Крыму агента Службы безопасности Украины.

По данным ведомства, Леонид Каплун работал в сфере пассажирских перевозок по направлению Киев – Симферополь – Севастополь. Завербован он был при прохождении пограничного контроля на украинском пункте пропуска «Каланчак» под псевдонимом «Рыжий», передает Крыминформ.

«Каплуну было поручено собрать и передать украинской спецслужбе информацию о дислокации российских воинских частей, передвижениях военной техники на территории Республики Крым, а также численном составе сотрудников пограничных органов, проходящих службу в МАПП «Армянск» (Россия)», – сообщили в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю.

Действия Каплуна попадают под статью статьей 276 УК РФ «Шпионаж».

В ФСБ сообщили, что агент СБУ не успел совершить преступлений, поэтому уголовное дело в отношении него не возбуждалось. После задержания сотрудниками УФСБ России по Воронежской области Каплун был выдворен за пределы Российской Федерации с закрытием возможности въезда в Россию сроком на 20 лет.

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