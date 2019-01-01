Кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого в аннексированном Росією Криму звинувачують у зберіганні боєприпасів, помістили у відділення ендокринології Республіканської клінічної лікарні імені Семашка в окупованому Сімферополі.

За словами адвоката міжнародної правозахисної групи "Агора" Олексія Ладіна, стан здоров'я активіста "поганий, але стабільний", пише ZN,UA.

"Сьогодні відвідав його в лікарні. Стан поганий, але стабільний. Проблеми з тиском і ногою, страждає від судом, сказав, що не спав майже всю ніч. Після огляду ендокринолога та призначення лікування, у нього стабілізувався цукор", – повідомив Ладін.

Він додав, що Бекірова повинні оглянути пульмонолог і кардіолог, після чого активісту призначать комплексне лікування. Ладін очікує, що медичний огляд дасть незаперечні підстави для того, щоб змінити утримання під вартою Бекірова на домашній арешт.

"Зараз необхідні консультації кардіолога і пульмонолога, після цього лікарі складуть план комплексного лікування. У нас є всі підстави очікувати, що йому змінять запобіжний захід. Якщо б не було підстав, його б і не вивезли із СІЗО", – зазначив адвокат.

Напередодні хворого на діабет Едема Бекірова із СІЗО вивезли в міську лікарню імені Семашка на обстеження, яке триватиме два тижні.

Адвокат вважає, що правоохоронці можуть сфальсифікувати речови докази по "справі" Бекірова.

Нагадаємо, підконтрольний російським окупантам "Верховний суд Криму" у четвер, 10 січня, залишив кримськотатарського активіста Едема Бекірова під арештом. Захист надав медичні документи на 87 сторінках про стан здоров'я активіста, але "суд" став на бік прокурора.

13 грудня підконтрольний Кремлю "Київський районний суд Сімферополя" заарештував на два місяці кримськотатарського активіста Едема Бекірова. Його затримали напередодні, при в'їзді на територію тимчасово окупованого півострова, куди він прямував для відвідування матері і сім'ї.

Окупанти сфабрикували звинувачення за ч. 2 ст. 222 і ч. 2 ст. 222.1 (зберігання і передача вибухових речовин і боєприпасів) Кримінального кодексу РФ.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з незаконним арештом Едема Бекірова. До вимог українського дипвідомства негайно звільнити активістаприєдналися європейські і американські дипломати.