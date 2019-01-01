Армейский корпус ЧФ оккупантов проводит учения на полигонах Крыма

16:01 16.01.2019 0 комментариев Крым

Подразделения армейского корпуса Черноморского флота страны-оккупанта начали учения по выполнению боевых стрельб из штатного оружия на полигонах аннексировнного полуострова.

Об этом сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ РФ, передает Крыминформ.

В сообщении пресс-службы говорится, что военнослужащие отрабатывают комплекс практических упражнений со штатным стрелковым вооружением: автоматами АК-74 и ручными противотанковыми гранатомётами РПГ-7В.

В ходе учений личный состав выполняет нормативы по поражению разных типов мишеней. Кроме этого, проводятся контрольные стрельбы из вооружения бронетранспортеров БТР-82АМ на месте и в движении.

По информации отдела информационного обеспечения, стрельбы проходят в дневное и ночное время.

Всего в занятиях задействовано больше тысячи военнослужащих и 30 единиц военной техники.



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