Армейский корпус ЧФ оккупантов проводит учения на полигонах Крыма
|16:01 16.01.2019
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|Крым
Подразделения армейского корпуса Черноморского флота страны-оккупанта начали учения по выполнению боевых стрельб из штатного оружия на полигонах аннексировнного полуострова.
Об этом сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ РФ, передает Крыминформ.
В сообщении пресс-службы говорится, что военнослужащие отрабатывают комплекс практических упражнений со штатным стрелковым вооружением: автоматами АК-74 и ручными противотанковыми гранатомётами РПГ-7В.
В ходе учений личный состав выполняет нормативы по поражению разных типов мишеней. Кроме этого, проводятся контрольные стрельбы из вооружения бронетранспортеров БТР-82АМ на месте и в движении.
По информации отдела информационного обеспечения, стрельбы проходят в дневное и ночное время.
Всего в занятиях задействовано больше тысячи военнослужащих и 30 единиц военной техники.
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