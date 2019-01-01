Россия занимается подготовкой трехстороннего саммита с Ираном и Азербайджаном.

Об этом заявил в среду, 16 января, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на большой пресс-конференции по итогам 2018 года, передает ТАСС.

"Очередь за нами принимать трехсторонний саммит. Мы такой саммит готовим, я вас уверяю - он состоится", - сказал глава МИД.

"Что касается других форматов с участием Азербайджана, пока разговоры об этом не перешли в практическую плоскость. Надо посмотреть, насколько эти форматы будут нести в себе дополнительную стоимость, потому что формат ради формата не будет отвечать интересам ни Азербайджана, ни России, ни других возможных участников. Если будет добавленная стоимость у той или иной формы нашего взаимодействия, мы с удовольствием рассмотрим такую возможность", - добавил Лавров.

Встреча в формате Россия - Иран - Азербайджан на высшем уровне состоялась 1 ноября 2017 года в Тегеране. Лидеры трех стран обсудили взаимодействие в энергетической сфере, сирийское урегулирование и сотрудничество на Каспии.