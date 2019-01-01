Оккупанты заявили о получении СевГУ свидетельства о соответствии тренажерного центра российским стандартам подготовки моряков

15:21 16.01.2019 0 комментариев Крым

Севастопольский государственный университет (СевГУ) получил от Федерального агентства морского и речного транспорта министерства транспорта Российской Федерации свидетельство о соответствии Центра подготовки и аттестации плавсостава СевГУ правилам I/6, I/8, I/12 Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками.

Об этом сообщает  информационный центр СевГУ, передает PortNews.

Свидетельство позволяет Морскому институту и Морскому колледжу осуществлять подготовку студентов и слушателей по 13 программам и выдавать соответствующие свидетельства.

«Полученное свидетельство — результат работы сотрудников Морского института, а также поддержки, оказанной руководством университета и руководителями различных подразделений, и подтверждает уровень подготовки моряков в университете международным требованиям», — сказал директор Морского института Дмитрий Бурков.

В планах Морского института — расширение перечня программ подготовки моряков для гражданского флота Российской Федерации.

Работы по освидетельствованию тренажерного Центра подготовки и аттестации плавсостава, входящего в состав Морского института, выполнялись с июня по октябрь 2018 года ЗАО «Морской регистр судоходства».



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