13 країн ЄС підтримали пропозицію Румунії, яка ускладнить будівництво Північного потоку-2

15:01 16.01.2019 0 комментариев Румыния

13 країн Європейського Союзу підтримали пропозицію Румунії змінити законодавство, що може ускладнити створення «Північного потоку-2».

Про це повідомляє «Польське радіо» з посиланням на джерела, пише УНІАН

Зокрема, за інформацією видання, пропозицію Румунії у справі зміни законодавства, яка ускладнить створення російсько-німецького газопроводу «Північний потік-2», підтримало 13 країн Євросоюзу. 

«15 січня цю тему обговорювали в Брюсселі експерти 28 країн. Досі такі дії блокували дві країни, що попередньо очолювали Раду Європейського Союзу – Австрія та Болгарія. Румунія, яка 1 січня почала своє шестимісячне головування в Раді ЄС, вирішила пришвидшити роботу в цьому напрямку», - повідомляє видання. 

Як зазначається, у румунській пропозиції йдеться про необхідність врегулювати справу нових газопроводів, що з’єднують країни ЄС з іншими державами. «Всі газові маршрути, також імпортні та їх морські частини на території ЄС, мають підлягати суворим правилам Євросоюзу. Крім того, в найновішому документі записано – якщо країна-учасниця ЄС хоче укласти контракт з країною, яка не належить до ЄС, спочатку свою згоду на це повинна висловити Європейська комісія», - інформує видання.  Також зазначається, що Брюссель перевірятиме, чи трубопровід відповідає законодавству ЄС, чи немає ризику негативного впливу на внутрішній газовий ринок та чи це не позначиться негативно на безпеці постачання або конкуренції.

Нагадуєм, головуюча в ЄС Румунія прискорила роботу над правилами, які можуть перешкодити будівництву газопроводу "Північний потік-2" в обхід України.



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