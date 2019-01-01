Посольство США в Україні назвало неправомірним арешт кримськотатарського активіста Едема Бекірова і висловило стурбованість подальшим погіршенням стану його здоров'я в умовах російської в'язниці.

Заяву про це посольство США розмістило в Twitter, повідомляє Укрінформ.

"Ув'язнення Едема Бекірова неправомірне. Ненадання йому належної медичної допомоги - безсовісне. Ми й надалі серйозно занепокоєні погіршенням його здоров'я і поганим ставленням до нього в російській в’язниці. Росія має негайно звільнити Бекірова і всіх інших українських політв'язнів", - йдеться в заяві.

12 грудня 2018 року на в'їзді до окупованого Криму з боку Чонгара під час проходження паспортного контролю на території, контрольованій російськими окупантами, був затриманий громадянин України, житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров. Він прямував до Криму до 78-річної матері. 13 грудня щодо Бекірова "суд" обрав запобіжний захід - утримання під вартою в СІЗО до 11 лютого. Інваліда І-ої групи звинуватили у зберіганні й передачі "секретному" свідкові 14 кілограмів боєприпасів та зброї. Адвокат Бекірова заявив, що силовики ФСБ силоміць узяли в нього зразки слини.

2 січня 2019 року дружина Едема Бекірова оприлюднила на своїй сторінці у Facebook звернення, в якому просить українську та світову спільноту допомогти врятувати чоловіка. За її словами, для Едема, як для хворої людини, існує високий ризик загрози життю. Утримання чоловіка у в'язниці, додала Бекірова, означає для нього фактично смертний вирок.