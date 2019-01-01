Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з неправомірним рішенням Лефортовського районного суду Москви продовжити утримання під вартою 24 українських військовослужбовців, взятих у полон Росією у листопаді 2018 року.

Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства, повідомляє Укрінформ.

"Суд над українськими військовослужбовцями суперечить міжнародному гуманітарному праву. Закритий режим сьогоднішнього засідання свідчить про те, що Кремль повністю усвідомлює незаконність цього судового фарсу... Закликаємо міжнародне співтовариство засудити дії Росії та консолідувати тиск на Москву, аби забезпечити швидке і безумовне звільнення всіх 24 військовополонених, що утримуються в РФ", - зазначається у документі.

У МЗС акцентували, що відповідно до Третьої женевської конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року українські військовослужбовці є військовополоненими.

"Ми вимагаємо від Росії поводитися з ними у повній відповідності до їхнього статусу та поважати їхні права згідно з міжнародним гуманітарним правом. Вимагаємо також від російської сторони невідкладно надати медичні висновки про стан здоров’я поранених військовополонених моряків та їх лікування", - наголосили у зовнішньополітичному відомстві.

Водночас, у МЗС подякували іноземним партнерам, чиї представники прийшли до зали суду підтримати українських військовослужбовців, за прояв солідарності з Україною та взятими у полон військовослужбовцями.

Як повідомлялося, 15 і 16 січня Лефортовський суд РФ ухвалив рішення про продовження на три місяці терміну арешту 24 українських моряків, захоплених російськими військовими у районі Керченської протоки 25 листопада 2018 року.