Россия продолжит реагировать на приближение военной инфраструктуры НАТО к своим границам, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2018 года.

«Разумеется, и впредь будем должным образом реагировать на повышенную военную активность НАТО и приближение военной инфраструктуры к российским границам»,— цитирует Лаврова Коммерсантъ.

Господин Лавров отметил, что Россия по-прежнему заинтересована в восстановлении нормальных отношений с США и Евросоюзом «на принципах равноправия и взаимного учета интересов».

Россия готова спасать Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), заявил Сергей Лавров.

«Мы по-прежнему готовы работать по спасению ДРСМД. Надеюсь, что те европейские страны, которые в этом заинтересованы, может быть, больше, чем кто-либо другой, тоже приложат усилия, чтобы не плестись в хвосте американской позиции, не принимать послушно заявления в НАТО, возлагающие всю вину на Российскую Федерацию и игнорирующие факты, которые мы представляем и готовы дополнительно представить, а все-таки будут стараться воздействовать на Вашингтон, чтобы он занял более ответственную позицию»,— сказал он.

Напомним, 15 января, в швейцарской Женеве прошли закрытые российско-американские консультации о судьбе Договора о РСМД.

Их итогами остались недовольны обе стороны. США продолжали настаивать на необходимости уничтожения Россией крылатых ракет SSC-8 (также известны как 9М729). Москва призывала Вашингтон отказаться от «языка ультиматумов» и поговорить о конкретных мерах спасения документа.